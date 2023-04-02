رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 alsaeedah-tv.net إجابة سؤال المسابقة 11 رمضان

تزاحم الكثير من المنافسات خلال شهر رمضان الشريف، سواءً في محتوي الدين أو غيره، وتعتبر مسابقة “الطائر السعيد” التي تُرْبط بشهر رمضان من قبيل أكبر تلك المنافسات، حيث يُقَدِّمها وجه إعلامي معروف هو مايا العبسي، وذلك عن طريق التجول في شوارع اليمن وطرح أسئلة منوَّعة بشكل عشوائي على المارة، يتمنى الكثيرون الفوز بجائزة قيمة ضخمة في مسابقة الطائر السعيد، ولهذا يمكنهم المشاركة عبر الرابط المتاح والتسجيل عبر بريد الموقع الإلكتروني. تحاول ملايين الأشخاص حاليًا تحقيق ذلك ببذل قصارى جهدهم، نقدم لكم اليوم رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وإجابة سؤال المشاهدين الحلقة الحادية عشر، تابعونا.

مسابقة طائر السعيدة

تعتبر مسابقة الطيور السعيدة من أكثر المسابقات المسلية والممتعة في المنطقة، حيث يتنافس المشاركون في إيجاد أفضل طريقة لإسعاد طائرهم. تشارك في المسابقة أشخاصٌ من جميع الأعمار، وتجمع بين محبي الطيور والأشخاص الراغبين في الترفيه عن أنفسهم. يتمتع الحضور بأجواء مرحة وسعيدة، حيث يتبادل الجميع الضحكات والابتسامات. وتعد المسابقة فرصة رائعة لتربية الأطفال على الرعاية والمسؤولية، فهم يشاركون في عناية الطيور ورعايتها خلال فترة المسابقة. في النهاية، يعلن الحكام الفائزين وتحلو المسابقة بجوائزٍ رائعة وتمنح شهادات تقدير لجميع المشاركين. وتوفر هذه الفعالية فرصةً ممتعة ومختلفة عن الأنشطة اليومية، مما يجعلها محط اهتمام الكثيرين.

رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة وإجابة سؤال المشاهدين الحلقة الحادية عشر

تطمح العديد من المواطنين في اليمن حاليًا إلى معرفة كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيد، وسنسعى لتوفير هذه الخطوات للجميع، وجدير بالذكر أن المذيعة مايا العبسي هي من قدَّمت هذه المسابقة وأكّدت على شفافية المسابقة من دون أية تحيزات للفائزين، بعد الإجابة على السؤال المطروح، يقدم للفائزين جوائز مادية كثيرة، كما يمكنك زيادة فرصتك في الفوز بالجائزة.

الولوج إلى رابط مسابقة الطائر السعيد.

يجب عليك الرد على السؤال الذي أمامك ومن ثم إدخال اسمك باللغة العربية صيغة رباعية.

َاكتب رقم هاتفك ثم حدد منطقة السكن.

يتم فعل زر الاشتراك، وستصل معلوماتك إلى التطبيق.

إجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة الحلقة 10 رمضان 1444هـ

من قائل (لك روحي كله يا يمني ،، لك جهدي في سباق الزمن) ؟

الشاعر حسين محمد البار

الشاعر عثمان ابو ماهر

الشاعر عبدالله هادي سبيت

الإجابة الصحيحة هي : الشاعر عثمان ابو ماهر.

تعرّف على الإجابة، وادخل الموقع الرسمي لمسابقة السعيدة اليمنية، ثم أدخل بياناتك لتكون من الفائزين بالجائزة الكبرى.

تردد قناة السعيدة للاشتراك في مسابقة الطائر السعيدة