اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023،يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية للحصول علي الوجبة التاسعة في العراق وذلك من خلال منصة مظلمتي للرعاية الاجتماعية، وتكون بهدف القضاء علي الركود الاقصادي التي تمر بها الدولة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تم الاعلان عن اسماء المشمولين وذلك من الحكومة العراقية ويكون الهدف من هذة المبادرة هي مساعدة المواطنين العراقين في التخلص من الركودد الاقتصادي الذي يؤثر علي الكثير من الاسر العراقية الموجودة في الدولة ولكن اعلنت وزارة العمل بعض الشروط للقبول في اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشئوؤن الاجتماعية العراقية عن مجموعة كبيرة من الشروط وذلك للاستفاددة من الرعاية الاجتماعية المدعمة من دولة العراق والحصول علي الوجبة التاسعة، وجاءت هذة الشروط كالتالي:

ان يكون المتقدم من الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية.

ان يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية من اسرة مكونة من اربعة افراد علي الاقل.

ان يكون المتقدم يكون عمرة 18 سنة وان لا يقل عن 60 للرجال وللسيدات بين 15 الي 55.

ان يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية يكون مسجل في الشؤون الاجتماعيةز ان يكون المتقدم للرعاية الاجتماعية لا يمتلك اي املاك او تأمين صحي او اجتماعي.

خطوات تقديم أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لاي شخص الاستعلام والتقديم في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للحصول علي الوجبة التاسعة وذلك من خلال هذة الخطوات التالية: