أعلن اليوم البنك الأهلي المصري عن رحه شهادتين مع عائد عالٍ جدًا للأفراد الذين يسعون للحصول على أكبر نسبة، وأعلن بنك “مصر” و “الأهلي”، يعتزم البنك المركزي المصري إصدار شهادة اِدخار جديدة، بنسبة عائِد سنوية بدايةً من 22٪ في السنة الأولى، في العام الثاني، ينخفض الدخل ويصل إلى 18٪، وفي العام الثالث، يصل الدخل إلى 16٪. بعد قرار بنك الأهلي والمصري بإصدار شهادة ثابتة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد 19٪، أصبح كثير من المواطنين يطلبون المزيد من التفاصيل. هذا يهدف لسحب سيولة من الأسواق تحسبًا لمكافحة التضخم في المستقبل، ونوضح لكم تفاصيل طرح شهادات إدخار البنك الأهلي وبنك مصر بعائد يصل إلي 22%، تابعونا.

شهادات إدخار البنك الأهلي وبنك مصر بعائد يصل إلي 22%

صدر قرار من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وأكدوا ذلك في الاجتماع الثاني الذي عُقِدَ خلال الأسبوع الماضي.

هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة في عام 2023، بعدما ارتفعت بمقدار 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي. تم ذلك في محاولة لامتصاص تأثير التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العملات الصعبة، وتأتي هذه التحركات بعد خروج حوالي 22 مليار دولار من سوق أدوات دين حكومية بسبب أزمة روسية-أوكرانية.

طرح شهادات القمة وابن مصر لمدة ثلاث سنوات

يشير البيان الحالي إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يتجاوز 13.65٪ بعد استبعاد معدل التضخم، وهذا يأتي في ظل تزايد معدل التضخم في مصر حتى وصل إلى أكثر من 31٪. توقعات بنوك الاستثمار المختلفة في مصر ظهرت حديثًا، حيث من المحتمل أن تقوم البنوك الحكومية بإصدار شهادات ادخار جديدة. ولكن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة. يتجاوز العائد 22٪.