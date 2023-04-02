دعاء ١٢ رمضان.. دعاء اليوم الثاني عشر (12) من شهر رمضان الكريم

دعاء ١٢ رمضان، يبحث الكثير من المسلمين عن افضل الادعية المستجابة في هذة الليلة حيث يستحب للمسلم ان يدعو الله كثيراً وان يطلب مننه خيري الدنيا والاخرة حيث يدعو كل المسلمين في هذة الليلة بالمغفرة والعفو والصفح والاكثار من الدعاء للتوبة والاعتذار من غصب الله.

دعاء ١٢ رمضان

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالأَقْذارِ، وَصبِّرني فيهِ عَلى كائِناتِ الأَقدْارِ، وزَيِنّيّ وَاستُرْني فيهِ بِالسِّتِر وَالعَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ على العدلِ والإنصاف، وآمنّي فيهِ من كلّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ. اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

“ اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ”.

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ”. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال،

يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين،

صل على محمد وآله الطاهرين.

يا رب نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره،

وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهَلْ سبيلي إلى خيراته،

ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين.

إلهنا أنت الأحق في ذكره وعبادته، يا رؤوفاً بعبادك المسلمين أجمعين، يا جوادًا إذا أعطى، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الخشية التي تحول بيننا فيها وبين معاصيك، وبلغنا يا ربنا جنّتك.

اللهم يا من أظهر جميلنا، وتــر كبيرنا، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك الستر نسألك أن تستر عوراتنا، وأن تأمن روعاتنا، وأن تختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، ومن جفوة الأحباء، ومن تغير الأصدقاء.

موعد اذان الفجر 12 رمضان

يزداد البحث عن موعد اذان الفجر واذان المغرب خلال شهر رمضان حيث يكون موعد اذان الفجر اليوم الاثنين الموافق 3 ابريل 2023 ميلادياً و12 من رمضان 1444 هجرياً في تمام الساعه 4:14 صباحاً ويكون موعد اذان المغرب في تمام الساعة 6:14 مساءً وذلك وفقاً لامساكية شهر رمضان يكون عدد ساعات الصايم 13 ساعة و59 دقيقة.