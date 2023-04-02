يستمر البحث بواسطة الناس في العراق عن أسماء المستفيدين من الوجبة التاسعة، التي تُوزَّع على جمهور كبير للمساهمة في إيجاد سبل العيش. وتقترب فترة إعلان هذه الأسماء، تأتي هذه التطورات استنادًا إلى تصريحات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أشاروا إلى صدور أسماء المقبولين في ملفات PDF، يمكنك تحميل هذه الملفات بسهولة من منصة “مظلتي” وموقع الوزارة، نقدم لكم رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة لذا ابقَ مُطَّلعًا لتحصل على هذه المعلومات.

رابط تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة

تمكنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من تسهيل الأمور للمواطنين للاستفسار عن أسماء المستحقين للوجبة التاسعة في العراق، والتي يتم تحديثها على شبكة الانترنت، بعد أن نُشِرَ إعلانًا على منصة “مظلتي الإلكترونية“، تسهَّل هذه الآلية الحياة على المواطنين، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها ستدقق في جميع طلباتهم، تم اتخاذ هذا القرار لتحديد الفائز بالوجبة التاسعة من بين أكثر من 400،000 طلب وضمان حصوله عليها، أعلن المسؤولون عن قبول حوالي 200،000 طلب فقط.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة التاسعة 2023 العراق