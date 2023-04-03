برخص التراب.. تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 2023/4/3 في جميع محلات الصاغة

في هذا الحديث نتعرف على أسعار جرام الذهب في السعودية اليوم والتي يزداد سعر الذهب بازدياد اسعار الريال حيث تختلف اسعار الريال والذهب من يوم الى اخر، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين متأثرا بصعود سعر المعدن الأصفر بشكل عالمي بالبورصة، مع ازدياد حركة البيع والشراء بالاسواق الحرة في المملكة السعودية، وتختلف اسعار الذهب من فترة إلى فترة أخري بحسب الاسواق، ونكتب اليكم كافة المعلومات والتفاصيل بشأن اسعار الذهب في السطور المقبلة.

اسعار ذهب السعودية

ويتأثر سعر الذهب السعودي بأرتفاع وانخفاض الدولار عالمياً والتي توجد علاقة عكسية بين ارتفاع اسعار الذهب والعملات الاجنبية العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب استقرار في الأسواق المحلية من خلال تعاملات أمس

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6423 ريالاً، ما يعادل 1713 دولاراً امريكي.

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6427 ريالاً سعودي ما يعادل 1714 دولار امريكي.

سعر الذهب في السعودية اليوم

نكتب اليكم في هذة النقاط التالية عن اسعار الذهب بالسعودية والتي نوفرها اليكم كالتالي للتعرف عليها من قبل جميع الباحثين عبر جميع المواقع كالتالي.

سعر أونصة الذهب: 7387.53 -0.86 النسبة -0.01 % ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 22 قيراط: 217.72 -0.03 النسبة -0.01 %ريال سعودي.

غرام الذهب عيار 21 قيراط: 207.83 -0.02 النسبة -0.01 %ريال سعودي.

ذهب 24 قيراط: 237.51 ريال سعودي.

ذهب 23 قيراط: 227.62 ريال سعودي.

ذهب 22 قيراط: 217.72 ريال سعودي.

ذهب 18 قيراط: 178.14 ريال سعودي.

ذهب عيار 16 قيراط: 158.34 ريال سعودي.

ذهب عيار 14 قيراط: 138.55 ريال سعودي.

ذهب 21 قيراط: 207.83 ريال سعودي.

كيلو ذهب: 237514.7 ريال سعودي.

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