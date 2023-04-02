كم مقدار زكاة الفطر في السعودية 1444 طريقة اخراج الزكاة عبر منصة احسان
كم مقدار زكاة الفطر في السعودية 1444
كم مقدار زكاة الفطر في السعودية 1444، بالتزامن مع اقتراب حلول منتصف شهر رمضان يتزايد البحث حول كم مقدار زكاة الفطر في السعودية 1444، حيث من المعروف أن زكاة الفطر واجبة على كل فرد مسلم، وتعرف في ديننا باسم “زكاة الابدان”، كما أنها يجب أن تكون مقدار محدد وفقا لما ورد عن رسولنا الكريم، ويجب على كل المسلمين اخراجها قبل تأدية صلاة العيد.
كم مقدار زكاة الفطر في السعودية 1444
تم الإعلان عن مقدار زكاة الفطر في السعودية 1444 من قبل الجهات الرسمية، حيث وجب على كل مسلم دفع 23 ريال سعودي، ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بفترة كبيرة، وقد خصصت الحكومة السعودية منصة احسان الالكترونية الرقمية، وكذلك موقع زكاتي ليتم اخراج الزكاة من خلالها ليتم سداد زكاة الفطر بشكل سهل وميسر ضمانًا لسدادها في الوقت الذي قد أوجبه الشرع، حيث يجب اخراجها قبل شروق شمس أول أيام العيد وقبل أداء الصلاة حتى لا تحتسب صدقة عادية من بين الصدقات.
طريقة اخراج زكاة الفطر عبر زكاتي
- قم بالدخول إلى موقع زكاتي.
- إدخال قيمة المبلغ في أيقونة الزكاة.
- اضغط على كلمة “دفع”.
- قم بتحديد المنطقة.
- ادخل البيانات المطلوبة منك لاكمال الدفع.
- قم بادخال رقم الهاتف.
- الموافقة على جميع الشروط والأحكام.
- قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.
- يتم خصم قيمة الزكاة الذي تم تحديد من قبل المستفيد عبر منصة زكاتي.