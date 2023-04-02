موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في جميع المحافظات 2023

امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك لجميع صفوف النقل وللشهادة الاعدادية وامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، لذلك يزداد البحث من خلال الطلاب واولياء الامور عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالتفاصيل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان تم وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لجميع صفوف النقل والشهادات وذلك ليناسب جميع الطلاب ذهنياً وفكرياً ولتكافئ الفرص مع مرعاة الوقت للمراجعة الكافية قبل الامتحان، وتم الاعلان عن جدوال امتحانات الفصل الدراسي الثاني علي الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، من المفترض ان تبدا الامتحانات الشهرية لجميع مراحل النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي، بالاضافة الي الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية والشهادة الثانويةن حيث تبدا امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع حتي الثاني الثانوي يوم السبت الموافق 6 مايو 2023ن وتبدا امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 17 مايو 2023 وبعد ذلك تعقد امتحانات الدبلومات الفنية يوم 27 مايو 2023ن وتعقد امتحانات الشهادة الثانوية يوم 10 يونيو 2023، جدير بالذكر ان تستمر الدراسة خلال شهر رمضان علي ان تبدا الامتحانات بعد العيد بشكل مباشر.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات

تختلف كل جامعة عن الاخري وذلك يختلف جدول امتحانات جامعة عن الاخري وحت الان لم يتم الاعلان عن جداول الامتحانات في الجامعات ولكن يتم وضعها بعد العيد علي ان تبدا الجامعات الامتحانات في شهر يونيو ولكن يوجد بعض الجامعات التي تعقد امتحاناتها في شهر مايو 2023.