موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023 لشهر ابريل بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023، يبحث المستحقين علي معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 حيث يستفيد أكثر من 11 مليون مواطن من معاش تكافل وكرامة ويصرف معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر بالزيادة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 وقيمة الزيادة لهذا الشهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

يتزايد البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 بالزيادة الجديدة حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة لجميع المستحقين عن معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، ومن المفترض ان يبدا صرف معاش تكافل وكرامة 2023 بداية من يوم 15 ابريل 2023 بالزيادة.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط التي يبجب توافرها للحصول علي معاش تكافل وكرامة 2023 وجاءت الشروط كالتالي: