موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023
موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023
أخبار مصر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023 لشهر ابريل بالزيادة الجديدة

منة الله شريفمنذ ساعتين
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موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023، يبحث المستحقين علي معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 حيث يستفيد أكثر من 11 مليون مواطن من معاش تكافل وكرامة ويصرف معاش تكافل وكرامة لهذا الشهر بالزيادة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 وقيمة الزيادة لهذا الشهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

يتزايد البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل 2023 بالزيادة الجديدة حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة لجميع المستحقين عن معاش تكافل وكرامة بنسبة 25%، ومن المفترض ان يبدا صرف معاش تكافل وكرامة 2023 بداية من يوم 15 ابريل 2023 بالزيادة.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط التي يبجب توافرها للحصول علي معاش تكافل وكرامة 2023 وجاءت الشروط كالتالي:

  • يبجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة مصري الجنسية.
  • يجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة لا يقل عمرة عن 35 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.
  • يجب ان يكون الاسرة المستحقة علي معاش تكافل وكرامة لديهم طفل حديثي الولادة او حتي سن الثمانية عشر عاماً.
  • يجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة ليس مسجل في هيئة التأمينات الاجتماعية.
  • يجب ان يكون المستحق علي معاش تكافل وكرامة لا يزيد دخلة عن 400 جنية للقطاع الخاص او القطاع العام.
  • يجب احضار جميع الاوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة.

جدير بالذكر للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وللاستعلام عن موعد صرف المعاش من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

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منة الله شريفمنذ ساعتين
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