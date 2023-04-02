تحميل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، عمليات بحث متزايدة شهدها “جوجل” حول أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 الوجبة التاسعة، فالكل يبحث عن موعد الإعلان عن كشوف المقبولين في الرعاية الاجتماعية الذي اقترب للغاية، حيث من المقرر أن يتم فحص الطلبات المقدمة جيدا واختيار ممن ينطبق عليهم الشروط فقط، ويمكنك الاستعلام عن أسمائ المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2023، وسط توقعات بأن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة قبل قدوم عيد الفطر حتى تتمكن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من شراء مستلزمات العيد من ملابس ومخبوزات، وحاليا تعمل وزارة العمل العراقية على لفحص ومراجعة حوالي 300 ألف طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة للإعلان عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية من خلال كشوف بصيغة pdf ليتم تحميلها على الجهاز بسهولة.

رابط أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي الالكترونية:

الدخول على موقع وزارة العمل المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية.

ثم نختار منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اضغط على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التاسعة.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام الاستعلام.

اضغط على زر استعلام لمعرفة النتيجة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2023

وحتى تتمكن من الحصول على الرعاية الاجتماعية العراق 2023 لابد أن تنطبق عليك تلك الشروط، وهي: