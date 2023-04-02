تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك “National Geographic” عبر النايل سات والعرب سات

منة الله شريفمنذ ساعة واحدة
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تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، يتزايد عمليات البحث عن تردد قناة ناشونال جيوغرافيك حيث يمكن ضبط القنااة عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات المتميزة التي تقوم بعرض الافلام الوثائقية والبرامج السياحية والمعلومتية بالاضافة الي انها تقوم بعرض الثقافة المتعلقة بالطبيعة في دولة الامارات والشرق الاوسط ولضبط تردد قناة ناشونال جيوغراقيك تابعو موقع البدايل لمتابعة احداث القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 11411.
  • معدل الترميز: 30000.
  • معامل تصحيح الخطأ:4\3.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • القمر الصناعي: العرب سات.
  • التردد:11526.
  • الاستقطاب: افقي.
  • معدل الترميز:27500.
  • معامل تصحيح الخطأ:5\6.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر من أفضل القنوات التي تقوم بعرض الطبيعة الموجودة بالاضافة الي ان يكون الهدف من القناة هي تعزيز الفهم الثقافي بالاضافة الي الوعدى الكامل للمشاهدين، وتقوم القناة بعرض العادادت والتقاليد الموجودة في جميع الشرق الاوسط بالاضافة الي تعزيز البيئية الطبيعية والانظمة البيئية والحياة البرية في الامارات والشرق الاوسط.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

  • أولاً الدخول علي القائمة الرئيسية من خلال الريموت الالكتروني للتحكم
  • ثانياً الضغط علي خانة التركيب ثم اختيار القمر الصناعي سواء النايل سات او العرب سات.
  • ثالثاً ادخال التردد الخاص بالقناة.
  • رابعاً ادخال معدل الترميز الخاص بالقناة.
  • خامساً ادخال الاستقطاب الخاص بالقناة.
  • سادسا ادخال معامل تصحيح الخطأ.

وكل هذة المعلومات تم ذكرها في السطور السابقة، جدير بالذكر ان تعمل القناة بشكل يومي مجاناً بدون اي رسوم بدون انقطاع او تشويش لذلك تزداد نسبة المشاهدة للقناة.

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منة الله شريفمنذ ساعة واحدة
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