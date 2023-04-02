جدول كشف زيادة المرتبات الجديدة في أبريل 2023 لجميع القاطعات العاملة في الدولة

جدول كشف زيادة المرتبات الجديدة في أبريل 2023، قامت وزارة المالية باعلان عن موعد صرف مرتباات شهر ابريل 2023 وذلك لجميع العاملين في القطاع الخاص او القطاع الحكومي في الدولة حيث يتم صرف مستحقات متأخرات العاملين في الدولة ويستمر موعد الصرف لمدة يومين منعاً للاتزاحم امام مكينات الصرف الالي ولمنع انتشار فيروس كورونا.

جدول كشف زيادة المرتبات الجديدة في أبريل 2023

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باعلان عن زيادة لجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص بالدولة، وجاءت الزيادة كالتالي:

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة الممتازة 10000 جنيه شهري.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة العالية 7600 جنيه شهري.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي درجة مدير عام 6400 جنيه شهري.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة الأولى 5800 جنيه.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة الثانية 5200 جنيه.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة الثالثة 4720 جنيها.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة الرابعة 4480 جنيها.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة الخامسة 4240 جنيها.

زيادة مرتب شهر أبريل لـ موظفي الدرجة السادسة 4000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 بالزيادة التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يكون موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023 ابتداء يوم الاربعاء الموافق 19 ابريل 2023 والخميس الموافق 20 ابريل جدير بالذكر ان يتم وضع المرتبات في ماكينات الصرافة قبل الصرف في البنوك بيومين، وتم تقسيم موعد صرف مرتبات شهر ابريل علي مدار ايام وذلك لمنع التزاحم علي ماكيانات الصرف الالي لمنع انتشار فيروس كورونا من جديد.