مسابقة طائر السعيدة واجابة سؤال اليوم alsaeedah-tv.net وتردد القناة الناقلة علي النايل سات

مسابقة طائر السعيدة 2023. مسابقة طائر السعيدة، يبحث الكثير من الجماهير والمتابعين اليمنية عن رابط الاشتراك في مسابقة الطائر السعيدة حيث تعتبر افضل المسابقات الرمضانية الدينية التعليمية وتقوم الاعلامية مايا العبسي بتقديم تلك المسابقة من خلال طرح الاسئلة في الشوارع اليمنية وتكون هذة الاسئلة من الاسئلة العشوائية علي المواطنين اليمنين وستتعرف خلال السطور القادمة علي خطوات الاشتراك في

مسابقة طائر السعيدة

يمكن الاجابة في مسابقة طائر السعيدة الكترونياً والاجابة علي السؤال الكترونياً حيث يكون الهدف من المسابقة هو انتشار الثقافة اليمنية، ويتم عرض المسابقة عبر قناة السعيدة ييومياً في تمام الساعة العاشرة مساءاً وتعاد في تمام الساعة الثالثة والعشرين دقيقة صباحاً وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وذلك بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء.

خطوات الاشتراك والاستعلام في مسابقة طائر السعيدة 2023

أتاحت القناة الفضائية اليمنية السعيدة رابط للاشتراك في المسابقة والاجابة علي جميع الاسئلة ويمكن الاشتراك او الاستعلام عن المسابقة من خلال هذة الخطوات:

الدخول عبر ا لرابط الرسمي للاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023.

بعد ذلك كتابة اسم المشترك رباعي.

ثم تسجيل رقم هاتف المشترك.

بعد ذلك ادخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك.

ثم كاتبة اسم المحافظة التابع لها المشترك في المسابقة.

ثم الضغط علي خانة الاشتراك.

تردد قناة السعيدة اليمنية الجديد 2023

يمكن ضبط تردد قناة السعيدة اليمنية لمتابعة مسابقة طائر السعيدة والاجابة علي سوال المسابقة من خلال: