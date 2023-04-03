عاجل.. الموارد البشرية تعلن عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر ابريل 1444

نكتب اليكم في هذا المقال كافة المعلومات بشأن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر ابريل الجاري 2023، وذلك يكون موعد الصرف المحدد هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي ويعد هذا اليوم إجازة رسمية، حيث تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والبشرية السعودية عن فتح باب التقديم بالضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر ابريل، والتي يمكن لجميع الأسر أن تقدم المعلومات وفقا لكافة الشروط التابعة والمطبقة عليهم لتسجيل الدعم، وايضا نتيح اليكم خطوات تسجيل الدعم الضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

ونتيح اليكم في هذا الخبر موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ابريل الجاري حيث يكون موعد تقديم صرف الضمان الاجتماعي يوم الاحد الموافق 2 من شهر ابريل الجاري 2023 الموافق 11 من شهر رمضان 1444ه‍، ونكتب لكم في هذا المقال طريقة تسجيل الدخول على منصة الصرف الاجتماعي في النقاط التالية.

الدخول على بوابة الضمان الاجتماعي المطور لشهر ابريل الإلكتروني hrsd.gov.sa.

بعد ذلك اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

كتابة البريد الإلكتروني، وايضا كتابة رقم الهوية، رقم الهاتف.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة.

ويتم إدخال كلمة السر وادخال كلمة سر جديدة.

ثم الضغط على أيقونة التالي.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم أنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

ويوفر اليكم موقعنا شروط الضمان الاجتماعي المطور لشهر ابريل الجاري التي يبحث عنها الجميع عبر المواقع للتعرف على كافة الشروط والتي نسردعل اليكم كما يلي في النقاط المتتالية.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم مقيم خارج المملكة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل بحيث لا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي، الأسرة 1100 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم مسجون أو مسجل في مراكز الإيواء.

توافق البيانات التي تم إدخالها

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