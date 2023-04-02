خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي لشهر ابريل 2023 من خلال موقع المصرية للاتصالات

خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي، يزداد البحث عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي وموعد سداد فاتورة الخط الارضي 2023، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي خطوات الاستعلام عليها ورابط الاستعلام عن فاتورة التيلفون الارضي لشهر ابريل 2023 ، وموعد السداد بالتفاصيل.

خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الارضي

أولاً الدخول علي موقع المصرية للاتصالات الرسمي.

ثانياً ادخال الكود الخاص بالمحافظة.

ثالثاً ادخال رقم التيلفون الارضي الخاص بالعميل.

رابعاً بعد ذلك الضغط علي اظهار الفواتير.

موعد سداد فاتورة شهر إبريل 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن موعد سداد فاتورة الخط الارضي لشهر ابريل 2023 حيث يكون موعد السداد يوم السبت الموافق 15 ابريل 2023 ويتم سداد الفواتير كل ثلاث اشهر بصفة دوريية في شهر يناير 2023 ثم شهر ابريل 2023 ثم شهر يونيو 2023 ثم شهر أكتوبر 2023ن جدير بالذكر ان تقوم شركة المصرية للاتصالات باعطاء فترة سماح لسداد الفتاورة تصل الي 30 يوماً ويكون اخر يوم للدفع هو منتصف الشهر حيث تفرض غرامة مالية وتقطع الحرارة عن خط الارضي.

خطوات دفع الفواتير أون لاين عبر موقع المصرية للاتصالات

الدخول علي موقع المصرية للاتصالات .

. ثم الضغط علي خانة الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي.

ثم ادخال الكود الخاص بالمحافظة والرقم الارضي ثم الضغط علي خانة السداد الالكتروني. ث

م الضغط علي خانة ادفع. بعد ذلك ادخال جميع البيانات.

بعد ذلك اختيار طريقة السداد المناسبة سواء فيزا او ماستر كارد.

بعد ذلك الضغط علي خانة سدد.

حيث أتاحت المصرية للاتصالات رابط الكتروني للدفع الالكتروني وذلك تسهيلاً علي جميع المواطنين وعدم الذهاب الي مقر شركة المصرية للاتصالات.