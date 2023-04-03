متى ليلة القدر 2023 في السعودية وعلاماتها في العشرة الاواخر من رمضان 1444

متى ليلة القدر 2023 في السعودية، يتزايد البحث عن موعد ليلة القدر 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث يتوقع البعض ان تكون ليلة القدر ليلة وترية من شهر رمضان 2023، وتكون في العشرة الاواخر من شهر رمضان حيث تعتبر من افضل ليالي السنة كما ورد في القران الكريم انها ليلة بالف شهر وينزل فيها الملائكة ويقضي فيها كل الامور ويستجيب بها الدعاء.

متى ليلة القدر 2023 في السعودية

تم تحديد ليلة القدر في المملكة العربية السعودية انها تكون في العشرة الاواخر من شهر رمضان 2023 ولكن لم يتم تحديدها بالتفاصيل، ويقوم المسلمين بزيادة قراءة القران في الشعرة الاواخر من شهر رمضان والاعتكاف في المساجد وزيادة العبادة والذكر وذلك لاستجابة الدعاء في هذة الليلة المباركة، ومن المفترض ان يكون موعد ليلة القدر في المملكة العربية السعودية يوم 21 او 23او 25 او 27 او 29 من شهر رمضان 1444 هجرياً.

علامات ليلة القدر

تكون ليلة القدر ليلة وترية في شهر رمضان ولكن لم يتم تحديدها بالتفاصيل ومن علامات ليلو القدر جاءت كالتالي:

من الممكن ان تكون السماء اكثر اشرقاً واجمل من الايام العادية ومن الممكن ظهور النجوم بشكل كثير في السماء.

الرؤيا من الممكن ان يري بعض المسلمين حلم يشير ان هذا اليوم يكون ليلة القدر.

من الممكن حدوث اهتزاز في الارض.

من الممكن ان يكون الجو الخارجي معتدل او منتعش.

جدير بالذكر ان يكون فضل دعاء ليلة القدر ان يغفر الله للمؤمنين جميع ذنوبهم ويتقبل توبتهم، ويعطي الله ما يشاء من عبادة، ويعتبر احياء ليلة القدر من اعظم الاعمال الصالحة.