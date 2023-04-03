دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كاملاً.. “اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونوراً”

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كاملاً، يحرض عدد كبير من المسلمين بمعرفة دعاء ختم القران الكريم وذلك مع حلول شهر رمضان حيث يزداد في هذا الشهر الكثير من العبادة ومنها قراءة القران وختمة خلال شهر رمضان ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي افضل دعاء لختم القران والادعية المستحبة بعد الانتهاء من قراءة القران في شهر رمضان.

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كاملاً

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة».

«اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين».

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر».

«اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه».

«اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح»

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة».

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر».

«اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

ختم القرأن في رمضان

يعتبر ختم القران في شهر رمضان المبارك من الامور المستحبة اثناء شهر رمضان حيث يكون شهر رمضان هو شهر العبادة والمغفرة، جدير بالذكر ان يكون ختم القران في رمضان ليس من الامور الواجبة والمفروضة في رمضان حيث يكون ذلك سنة عن الرسول صلي الله علية وسلم، ويكون الذي يقوم بقراءة القران له اجر عظيم وهو ارتقاء المسلم في الجنة ووصلة لاعلي درجات الجنة بالاضافة الي ان القران يشقع لصحابة يوم القيامة، ومن يختم القران له دعوة مستجابة لا ترد.