دعاء فجر الليلة الثانية عشر من رمضان
دعاء فجر الليلة الثانية عشر من رمضان
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دعاء فجر الليلة الثانية عشر من رمضان لقضاء الحوائج.. افضل الادعية المستحبة في هذة الليلة المباركة

منة الله شريفمنذ 44 دقيقة
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دعاء فجر الليلة الثانية عشر من رمضان، يكون اليوم الاثنين الموافق 3 ابريل 2023 هو اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1444 هجرياً وذلك وفقاً للامساكية الخاصة بالهيئة العامة للمساحة والمواقيت، حيث مع غروب شمس ليلة الحادية عشر من شهر رمضان بدأت روحينات الليلة الثانية عشر، ويزداد البحث عن افضل الاعدية المستحبة في هذة الليلة.

دعاء فجر الليلة الثانية عشر من رمضان

  • اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وبركة في الرزق، وبركة في الذرية، وبركة في الوالدين، وبركة في الأعمال الصالحة، ونسألك توبة قبل الموت ، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونسألك نصيبا من الجنة، يا معتق الرقاب أعتق رقابنا من النار، يا رب العالمين اعفر لنا ولأزواجنا ولذريتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماءنا ولأصحاب الحقوق علينا، الله يا ربنا يا عظيم السلطان .
  • اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وامكر لنا فإنك خير الماكرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدينا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا رياحا طيبة كما هى في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك ، وثبت الإيمان في قلوبنا وزينه لنا وحببه لنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين ومن المتقين ومع القوم الصادقين، يا أرحم الراحمين.
  • “للهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان رزقي بعيدًا فقرّبه وإن كان قليلاً فكثّره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يارب العالمين”.

موعد آذان الفجر في الثاني والعشرين من شهر رمضان 2023

يتم أذان الفجر في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1444 هجرياً في تمام الساعة الرابعة والربع صباحاً ويكون عدد ساعات الصوم من الاذان حتي الفجر 14 ساعة و21 دقيقة، والظهر في تمام الساعة 11 و58 دقيقة صباحاً، والعصر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، والمغرب في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة مساءً، والعشاء في تمام الساعة السابعة و33 دقيقة مساءً.

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منة الله شريفمنذ 44 دقيقة
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