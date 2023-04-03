فيلم جون ويك 4.. 161 مليون دولار لفيلم كيانو ريفز John Wick: Chapter 4 عالميا

فيلم جون ويك 4، تم اذاعتة فيلم جون ويك الموسم الرابع حيث أرتفعت ايرادات الفيلم ووصلت الي 161 ميلوناً و344 ألف دولار بشباك التذاكر، وذلك منذ طرح الفيلم من يوم 24 مارس 2023، ويكون الفيلم من بطولة ريفز وهو القاتل المتردد جون ويك، ومن خلال موقع البديل ستتعرف علي تفاصيل فيلم جون ويك الموسم الرابع.

فيلم جون ويك 4

ييعتبر فيلم جون ويك الموسم الرابع ومن اهم الافلام في الولايات الامريكية، ، وتم عرض فيلم جون ويك الموسم الرابع بداية من يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023، وبعد عرض الفيلم واصبح له مجموعة كبيرة من الايردات الي 150 مليون دولار، وجاءت قصة فيلم جون ويك الموسم الرابع حول ارتكاب الزعيم الاجرامي الكثير من الاخطاء التي تؤدي الكثير من النزاعات ويحاول بطل الفيلم مواجهة الكثير من اعدئة ومواجهة المخاطر التي تواجهة اثناء الفيلم، وبعد ذلك يكتشف خلال رحلتة ان هناك الكثير من المكافئات التي ياخذها القائد وذلك بهدف انه ينجح في قتل جون ويك بطل الفيلم ويجب عليه مواجهة اخطر اعدائة واصدقائة.

أبطال فيلم جون ويك الموسم الرابع

جائ التعرف علي ابطال فيلم جون ويك الموسم الرابع كالتالي، لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير اندرسون وسكارسجاد ودوني دين، ويكون من اخراج تشاد ستاهلسكي، جدير بالذكر ان شارك في المشهد في فيلم جون ويك الموسم الرباع أكثر من 35 وحدة مؤدباً للحركات الخطيرة حيث ان في مشهد سكوت روجرز قام بقتل خمس او ست مرات خلال السبع الليالي ولتصوير المشهد قام باكثر من محاولة بشكل ضخم.