أسعار الدواجن اليوم الاثنين 3 ابريل 2023 في الاسواق وبورصة الدواجن المصرية

اسعار الدواجن اليوم، أنخفضت اسعار الدواجن اليوم الاثنين الموافق 3 ابريل 2023 في بورصة الدواجن وجميع الاسواقحيث سجل سعر كيلو الفراخ اليوم 68 جنيهاً بدلاً من 71 جنيهاً، وكان ذلك انخفض سعر الفراخ 3 جنيهات عن اسعارها في الايام الماضية ومن خلال موقع البديل سنرصد لكم اسعار الدواجن اليوم في الاسواق وبورصة الدواجن وفقاً لاخر تحديث في الاسعار.

جاء سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 3 ابريل 68 جنيها في المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح من 78 جنيها، على حسب المنطقة السكنية، وسجل سعر الفراخ الامهات 57 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو والفراخ الحمراء ليسجل 93 جنيها في بورصة الدواجن،وانخفضت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد لتسجل 105 جنيهات داخل البورصة، لتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الاوراك يتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، ويترواح الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيها للكيلو، سجل سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين 155 جنيها في الأسواق.

أسعار البيض اليوم الأثنين الأسواق

سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر وسجلت سعر 104 جنيه بعدما وصل سعرها إلى 115 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 111جنيهات، وسجلت كرتونة البيض البلدي 109 جنيهات، وتصل للمستهلك ب 118جنيها، من جانب اخر جاء سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 95 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 106 جنيه، وسجل سعر البيض البلدي إلى 100 جنيه ليباع 115 جنيهًا.

أسعار البط

جاء سعر كيلو البط الفرنساوي من 69 إلى 70 جنيهًا، بينما يتراوح سعر البط المولار من 77 إلى 79 جنيها، وحقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا، ويبدأ السعر في المحلات للمستهلك من 77 إلى 83 جنيها.