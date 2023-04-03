“قبل أي حد” أعرف مين هو ضيف حلقة رامز نيفر أند اليوم الحلقة الـ 12

عمليات البحث زادت بشكل كبير حول معرفة من هو ضيف حلقة رامز نيفر أند اليوم، لذلك يمكنك من خلال موقعنا موقع البديل أن تقوم بالتعرف على من هو الضحية، والتي تم معرفتها نتيجة تسريبات بعض المشاهد التي تتعلق بحلقة اليوم وهي الحلقة الـ 12 من البرنامج الرمضاني، ويمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها لكم، أن تتعرفوا على الضحية بشكل كامل.

ضيف حلقة رامز نيفر أند اليوم

برنامج رامز لهذا العام 2023، تم تصنيفه على أنه من أفضل البرامج الكوميدية على الإطلاق، ومثل كل عام بالطبع حصل على الكثير والعديد من المشاهد الرائعة التي جذبت الكثير من المشاهدين، وبالتالي لن يتم الإعلان حتى اليوم عن ضيف حلفة رامز نيفر أند، لأن الفنان رامز جلال لن يقوم بالإفصاح عن الضحايا قبل البرنامج إطلاقًا، بل أثناء العرض يقوم بالإعلان عنهم، ولكن قد قمنا بالتعرف على كافة أسماء الضحايا في البرنامج والتي يمكنك أن تتوقع من خلالهم، من هو ضيف حلقة اليوم في الحلقة الـ 12 والتي تتمثل في التالي:

محمد رمضان.

احمد السقا.

عارفة عبد الرسول.

ياسمين عز.

إمام عاشور.

محمد فؤاد.

نهال عنبر.

غادة إبراهيم.

هنادي مهنا.

إيمان العاصي.

مصطفي يونس.

أمينة شلباية.

رضا عبد العال.

شيماء سيف.

محمود كهرباء.

بسنت شوقي.

محمد فراج.

أحمد حاتم.

مصطفي كامل.

أحمد فتوح.

نسرين أمين.

ياسمين الرئيس.

محمد الغيطي.

أي يمكنك أن تتوقع من تلك أسماء الضحايا المختلفة، عن ضحية اليوم في البرنامج الخاص برامز نيفر اند الحلقة الـ 12