مسلسلات رمضان الجديدة .. أعرف موعد عرض مسلسل تغيير جو لمنة شلبي 2023

لن يتم عرض هذا المسلسل على الإطلاق منذ بداية شهر رمضان، والذي كان يوافق يوم 23 من مارس 2023 الماضي، ولكن كان السبب أن المسلسل عدد الحلقات الخاصة به قصيرة للغاية ويكون حوالي 15 حلقة فقط، ولذلك فقد يمكنك من خلال تلك النقاط التالية أن تتعرف على موعد عرض مسلسل تغيير جو للفنانة القديرة منة شلبي، والتعرف على الكثير من التفاصيل التي تتعلق بهذا المسلسل الرائع عن طريق الأسطر القادمة.

موعد عرض مسلسل تغيير جو

من المتوقع والذي تم الإعلان عنه، هو موعد عرض مسلسل تغيير جو للفنانة القديرة منة شلبي، والذي يضم عدد كبير من الفنانيين الكبار، أي يضم طاقم كبير غني تمامًا عن التعريف ويمكنك معرفته في يوم العرض والذي يوس ف يوافق يوم 16 من رمضان الموافق يوم 7 من أبريل 2023، وعلى يكون المتوقع بأن المسلسل عدد الحلقات الخاصة به هو فقط 15 حلقة على عكس باقية المسلسلات الرمضانية الأخرى وهي حوالي30 حلقة على مدار شهر رمضان بالكامل.

من هم أبطال مسلسل تغيير جو لمنة شلبي

يضم هذا المسلسل عدد كبير من الفنانيين الكبار، أي بالطبع بجانب الفنانة منة شلبي فأن يضم الفنان إياد نصار وماجدة زكي، بالإضافة إلى كل من ميرفت أمين وعصام عمر وأيضا أحمد مالك وعايدة الكاشف وصالح بكري، والكثير من الفنانيين الكبار الأخرين، على أن يكون هذا المسلسل من تأليف منى الشيمي، وقد يكون إخراج الأستاذة مريم أبو عوف، حيث يمكنك مشاهدة على الكثير والعديد من القنوات والتي من ضمنها أم بي سي مصر ودي أم سي دراما والكثير من القنوات الأخرى.