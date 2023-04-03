عرض مسلسل تحت الوصاية
عرض مسلسل تحت الوصاية
أخبار الفن

أهم الأسباب لمنع عرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي !!

جهاد حسينمنذ 5 ساعات
0

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، ان تتعرف على أهم الأسباب التي من خلالها تم منع عرض مسلسل تحت الوصاية في شهر رمضان 2023، وعلى الرغم من ذلك فأن كان المسلسل يوجد عليه الكثير من الجدال قبل بداية شهر رمضان المبارك، نظرًا للمظر العام التي تظهر فيه الفنانة وهي تتمثل بشكل الإسلام والمسلمين، ولذلك فقد يمكنك من خلال كافة الموضوعات التي سوف يتم سردها في المقال ان تتعرف على أهم الأسباب التي منعت المسلسل من الظهور.

عرض مسلسل تحت الوصاية

أهم الأسباب الذي جعلت المسلسل لن يتم ظهوره وعرضه حتى الآن، أنه مسلسل يحتوي فقط على 15 حلقة، ولذلك فقد فضلت الفنانة منى زكي أن تقوم بعرضه في النصف الأخر من شهر رمضان، وبالتالي فقد سوف يتم عرضه على شاشات التليفزيون في تاريخ 16 من رمضان 1444، الموافق يوم 7 من أبريل 2023.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية بالمواعيد والقنوات الناقلة

أي يمكنك من خلال تلك التفاصيل التالية أن تتعرف على موعد عرض مسلسل تحت الوصاية، للفنانة القديرة منى زكي ويمكنك أن تتعرف على أهم المواعيد الخاصة بالعرض والقنوات الناقلة والتي تتمثل في التالي:

  • سوف يتم عرض المسلسل في تاريخ 16 من رمضان الموافق يوم7 من أبريل 2023.
  • سوف يتم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في تمام الساعة 7:45 على قنوات دي أم سي.
  • بالإضافة إلى ذلك فقد سوف تكون الإعادة في تمام السعة 12.45صباحًا بالإضافة إلى 2:15 مساءً على قنوات دي أم سي.

جهاد حسينمنذ 5 ساعات
0

مقالات ذات صلة

مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة “دنيا سمير غانم” موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة الأولى

منذ 5 ساعات
موعد عرض مسلسل تغيير جو

مسلسلات رمضان الجديدة .. أعرف موعد عرض مسلسل تغيير جو لمنة شلبي 2023

منذ 6 ساعات
ضيف حلقة رامز نيفر أند اليوم

“قبل أي حد” أعرف مين هو ضيف حلقة رامز نيفر أند اليوم الحلقة الـ 12

منذ 6 ساعات
ضحية رامز نيفر اند في الحلقة الـ 12

من هو ضحية رامز نيفر اند في الحلقة الـ 12 ؟.. وموعد عرض الحلقة على أم بي سي مصر

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى