أهم الأسباب لمنع عرض مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي !!

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، ان تتعرف على أهم الأسباب التي من خلالها تم منع عرض مسلسل تحت الوصاية في شهر رمضان 2023، وعلى الرغم من ذلك فأن كان المسلسل يوجد عليه الكثير من الجدال قبل بداية شهر رمضان المبارك، نظرًا للمظر العام التي تظهر فيه الفنانة وهي تتمثل بشكل الإسلام والمسلمين، ولذلك فقد يمكنك من خلال كافة الموضوعات التي سوف يتم سردها في المقال ان تتعرف على أهم الأسباب التي منعت المسلسل من الظهور.

عرض مسلسل تحت الوصاية

أهم الأسباب الذي جعلت المسلسل لن يتم ظهوره وعرضه حتى الآن، أنه مسلسل يحتوي فقط على 15 حلقة، ولذلك فقد فضلت الفنانة منى زكي أن تقوم بعرضه في النصف الأخر من شهر رمضان، وبالتالي فقد سوف يتم عرضه على شاشات التليفزيون في تاريخ 16 من رمضان 1444، الموافق يوم 7 من أبريل 2023.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية بالمواعيد والقنوات الناقلة

أي يمكنك من خلال تلك التفاصيل التالية أن تتعرف على موعد عرض مسلسل تحت الوصاية، للفنانة القديرة منى زكي ويمكنك أن تتعرف على أهم المواعيد الخاصة بالعرض والقنوات الناقلة والتي تتمثل في التالي: