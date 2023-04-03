مسلسل جت سليمة “دنيا سمير غانم” موعد العرض والقنوات الناقلة للحلقة الأولى

مسلسل جت سليمة الممنوع من العرض حتى الآن للفنانة القديرة دنيا سمير غانم، حيث يعتبر المسلسل مزيج من الكوميديا والدراما ينتظره الكثير من المشاهدين عبر شاشات التليفزيون في الكثير من الدول المختلفة، ولذلك فقد يمكنك ان تقوم بالتعرف على تلك التفاصيل والمعلومات من خلال المقال والتعرف على الكثير والعديد من المعلومات التي تريد التعرف عليها بشأن المسلسل الكوميدي “جت سليمة”.

مسلسل جت سليمة

يعتبر من ضمن المسلسلات الكوميدية المعروفة عن الفنانة القديرة دنيا سمير غانم، ولذلك فقد يمكن أن يتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهذا يرجع إلى أن المسلسل يتكون فقط من 15 حلقة، أي سوف يكون موعد عرض أول حلقة يوافق يوم الجمعة القادم الموافق 16 من رمضان الموافق أيضا 7 من ابريل، وفضلت الفنانة القديرة دنيا سمير غانم، أن تقوم بعرض المسلسل في النصف الثاني من رمضان، حتى يجمع أكبر قدر ممكن من المشاهدات بين المسلسلات وبعضها.

موعد عرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم

يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التالية، أن تتعرف على موعد عرض مسلسل جت سليمة للفنانة القديرة دنيا سمير غانم، أي يمكنك أن تتعرف على المواعيد والإعادة والقنوات الناقلة عن طريق التالي: