HERE.. رابط التسجيل في التعليم الأولي بالمغرب 2023 شروط التسجيل والاوراق المطلوبة

التسجيل في التعليم الأولي بالمغرب 2023 ما هو اكثر الموضوعات التي ينشغل بها عادل كبير من الافراد في الفتره الحاليه الذين يرغبون في التسجيل بالتعليم في المغرب، فقد قامت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولى بالإعلان عن بداية تسجيل التوظيف المربي والمربيات في مباراة التعليم لعام 2023 – 2024، وذلك من أجل أطفال القروي التي تبدأ أعمارهم من 4 سنوات وحتى سن 6 سنوات في جميع أنحاء أقاليم المملكة المغربية، وبالفعل حددت المؤسسة الشروط اللازمة للتسجيل في المباراة لعام 2023 وفيما يلي كيفية التسجيل في التعليم الأولي في المغرب.

التسجيل في التعليم الأولي بالمغرب 2023

حددت المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولى شروط للمربي والمربية للتقدم في مباراة التعليم ومنها

شهادة البكالوريا والشهادات الأعلى من ذلك إن وجد.

قبول المتقدم على تعليم كل ما يخص الممارسات التربوية.

سن المتقدم من 20 عام وحتى 35 عام.

أن يكون سكن المتقدم في الدواوير المعنية أو المجاورة.

يمتلك المتقدم النضج الكامل في التعامل مع الأطفال في مرحلة رياض الأطفال.

يكون المتقدم على علم كافي بخصائص الأطفال في هذه المرحلة من التعليم.

قدرة المتقدم على التعاون مع زمائله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

ستُعطى أولوية إختيار المتقدم لأبناء الأقاليم أولا.

عمل حساب على الوكالة الوطنية ، ويمكنك متابعة كيفية التسجيل من خلال الصفحة الرسمية للوكاله.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مباراة التعليم 2023

عند تسجيل في مبادره التعليم 2023 يجب ان جميع المتقدمين ان يوفروا بعض الاوراق والمساندات المطلوبه وتكون صحيحه ومعتمده من جهات رسميه وتتمثل هذه المستندات فيما يلي: