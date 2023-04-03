HERE.. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول من خلال الموقع الرسمي

ينتظر جميع الطلاب في جميع أطراف العراق ومختلف المحافظات موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي من أجل الاطمئنان على مستقبلهم، ويتم عرض النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق عبر شبكات الإنترنت وذلك لتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب الى المدرسة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2023

بعد انتهاء الإمتحانات لطلاب السادس الابتدائي العراق ينتظر الطلاب موعد ظهور النتيجة بشوق عارم، ومن أجل اطمئنان جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات العراق قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بتوفير النتيجة على الموقع الالكتروني الخاص بها وتتم عملية الإستعلام عن النتيجة من خلال اتباع النقاط التالية بالترتيب:

افتح الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في العراق من هنا.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول الى موقع الوزارة.

اكتب المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة.

اكتب اسم الطالب رباعي.

أدخل رقم جلوس الطالب.

اضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

تعرض أمامك على الشاشة معلومات النتيجة ودرجات الطالب في كل مادة بالتفصيل.

اهداف وزارة التربية والتعليم العراقية

تعمل وزارة التربية والتعليم في العراق على تحقيق بعض الأهداف من أجل النهوض بالعراق في مختلف المجالات الإقتصادية وكان من أهم أهدافها:

تطوير الخدمات التعليمية لكل الطلاب من اجل تيسير العملية التعليمية عليهم وتقليل الإزدحام بالمدرسة من أجل تنفيذ الخدمات.

تقديم الخدمات الإلكترونية بشكل مميز من أجل توفير الوقت والجهد المبذول فى الذهاب الى المدرسة لمعرفة النتيجة.

إخراج جيل واعي قادر على مواجهة تحديات الحياة الاقتصادية ومواجهة الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.

خلق جيل مبدع لخدمة العراق وتحقيق الأمن والأمان والرخاء في العراق والإسهام في تقدمها ومواكبة التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق

تقدم وزارة التربية والتعليم في العراق العديد من الخدمات الإلكترونية لكل الطلاب في مختلف المراحل التعليمية؛ وكان من أهم هذه الخدمات معرفة نتائج الصف السادس عبر شبكات الإنترنت من خلال الموقع الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتعمل وزارة التربية والتعليم العراقية جاهدة على توفير نتائج الصف السادس فور ظهورها لتقليل التوتر والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور أثناء ترقب ظهور النتيجة.