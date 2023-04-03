اضغط هنا واعرف عليك كام.. رابط الاستعلام مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة من خلال موفع النيابة العامة
ازداد البحث في الأيام الماضية عن طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023، ففي الفترة الماضية كان يستعلم سائقي المركبات عن المخالفات من خلال الذهاب إلى نيابة المرور، أما عن الوقت الحالي فقد أعلنت نيابة المرور عن موقع الكتروني يتمكن من خلاله سائقي السيارات من الاستعلام عن مخالفات السيارة ورخصة القيادة أو السيارة، كذلك يمكنهم الموقع من تقديم التظلم على المخالفات وسهولة سدادها من خلال الموقع ودون الحاجة إلى الذهاب لمقر نيابة المرور.
الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2023
أوضحت نيابة المرور كيفية الاستعلام عن المخالفات من خلال لوحة السيارة والرقم القومي لمالك السيارة من خلال الموقع بكل سهولة وبشكل سريع، بالإضافة إلى تقديم التظلم على المخالفات مع مراعاة أن هناك مخالفات لا يمكن تقديم التظلم فيها طبقا لقانون المرور، واقرت نيابة المرور بضرورة الحفاظ على سرية بيانات مالك السيارة، لذلك يقوم مالك السيارة بإدخال رقم هاتفه، ورقمه القومي من أجل الاستعلام عن المخالفات أو سدادها.
طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة 2023
يتم الاستعلام عن مخالفات السياره بشكل الكتروني من خلال رقم اللوحه بخطوات بسيطه وسهله في وقت قليل وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي
- أولا الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط.
- أنقر على بيانات المرور التي تتواجد في يمين الصفحة.
- أنقر على التظلمات واختر نوع التظلم للمركبة.
- قم بإدخال رقمك القومي ورقم هاتفك وأنقر على كلمة التفاصيل، وستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفة.
- سيظهر لك المخالفات الواجب دفعها بالتفاصيل وقيمة الرسوم الخاصة بكل مخالفة.
- ستظهر لك البيانات الخاصة، وأنقر على إرسال طلب.
- سيظهر لك إيصال المخالفة، وايضا سيتم إرسال رسالة على هاتفك المحمول الذي قمت بادخاله للتأكيد.