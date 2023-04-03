تعرف على أسعار الإسمنت اليوم ومواد البناء في مصر 3 أبريل 2023

مع الإعلان عن أسعار مواد البناء المختلفة، فقد يمكنك أن تتعرف على أسعار الإسمنت اليوم بتاريخ الأثنين الموافق 3 من ابريل 2023، ويمكنك أن تتعرف على الكثير من المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على مواد البناء الأخرى مثل الرمل والحديد واسعار المواد الأخرى، تابع المقال للتعرف على أهم الأسعار التي سوف يتم تسجيلها اليوم وفقًا لتاريخ اليوم.

أسعار الإسمنت اليوم

يمكنك من خلال هذا الجدول التي سوف يتم سرده في النقاط التالية، ان تتعرف على أسعار الإسمنت اليوم الموافق 3 من ابريل 2023، على أن يكون تلك الأسعار مصنفة على سعر الطن الواحد من الإسمنت، وتتمث الأسعار في الجدول التالي:

المنتج الأسعار أسمنت المسلح 1,935 جنيه أسمنت النصر 1,910 جنيه أسمنت وادي النيل 1,850 جنيه أسمنت المخصوص 1,905 جنيه أسمنت العسكري 1,840 جنيه أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه أسمنت حلوان 1,890 جنيه اسمنت السهم 1,850 جنيه أسمنت السويدي 1,990 جنيه أسمنت المسلة 1,895 جنيه العسكري بني سويف 1,830 جنيه أسمنت العامرية عادة 1,975 جنيه أسمنت الممتاز 1,940 جنيه أسمنت السويس 1,940 جنيه أسمنت تايتان 1,890 جنيه أسمنت سيناء 1,870 جنيه أسمنت أسيوط 1,800 جنيه أسمنت المهندس 1,900 جنيه أسمنت النهضة 1,820 جنيه أسمنت أسوان 1,780 جنيه أسمنت السد العالي 1,780 جنيه أسمنت قنا 1,830 جنيه أسمنت المصريين 1,770 جنيه أسمنت المصري 1,900 جنيه أسمنت الصعيد 1,800 جنيه أسمنت التعمير 1,860 جنيه أسمنت المنيا 1,830 جنيه أسمنت العاصمة 1,810 جنيه أسمنت البرج 1,900 جنيه أسمنت الماكس 1,880 جنيه أسمنت الصخرة 1,900 جنيه

أسعار الحديد اليوم

تم تسجيل سعر الحديد اليوم على أن يكون أعلى سعر للطن الواحد يكون بسعر 39 ألف جنية، بينما يكون أنى سعر للحديد اليوم يصل إلى 37 ألف جنية مصري.