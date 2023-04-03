أسعار الإسمنت اليوم
أسعار الإسمنت اليوم
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تعرف على أسعار الإسمنت اليوم ومواد البناء في مصر 3 أبريل 2023

جهاد حسينمنذ 5 ثواني
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مع الإعلان عن أسعار مواد البناء المختلفة، فقد يمكنك أن تتعرف على أسعار الإسمنت اليوم بتاريخ الأثنين الموافق 3 من ابريل 2023، ويمكنك أن تتعرف على الكثير من المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على مواد البناء الأخرى مثل الرمل والحديد واسعار المواد الأخرى، تابع المقال للتعرف على أهم الأسعار التي سوف يتم تسجيلها اليوم وفقًا لتاريخ اليوم.

أسعار الإسمنت اليوم

يمكنك من خلال هذا الجدول التي سوف يتم سرده في النقاط التالية، ان تتعرف على أسعار الإسمنت اليوم الموافق 3 من ابريل 2023، على أن يكون تلك الأسعار مصنفة على سعر الطن الواحد من الإسمنت، وتتمث الأسعار في الجدول التالي:

المنتجالأسعار
أسمنت المسلح1,935 جنيه
أسمنت النصر1,910 جنيه
أسمنت وادي النيل1,850 جنيه
أسمنت المخصوص1,905 جنيه
أسمنت العسكري1,840 جنيه
أسمنت سيناء 42.51,840 جنيه
أسمنت حلوان1,890 جنيه
اسمنت السهم1,850 جنيه
أسمنت السويدي1,990 جنيه
أسمنت المسلة1,895 جنيه
العسكري بني سويف1,830 جنيه
أسمنت العامرية عادة1,975 جنيه
أسمنت الممتاز1,940 جنيه
أسمنت السويس1,940 جنيه
أسمنت تايتان1,890 جنيه
أسمنت سيناء1,870 جنيه
أسمنت أسيوط1,800 جنيه
أسمنت المهندس1,900 جنيه
أسمنت النهضة1,820 جنيه
أسمنت أسوان1,780 جنيه
أسمنت السد العالي1,780 جنيه
أسمنت قنا1,830 جنيه
أسمنت المصريين1,770 جنيه
أسمنت المصري1,900 جنيه
أسمنت الصعيد1,800 جنيه
أسمنت التعمير1,860 جنيه
أسمنت المنيا1,830 جنيه
أسمنت العاصمة1,810 جنيه
أسمنت البرج1,900 جنيه
أسمنت الماكس1,880 جنيه
أسمنت الصخرة1,900 جنيه

أسعار الحديد اليوم

تم تسجيل سعر الحديد اليوم على أن يكون أعلى سعر للطن الواحد يكون بسعر 39 ألف جنية، بينما يكون أنى سعر للحديد اليوم يصل إلى 37 ألف جنية مصري.

جهاد حسينمنذ 5 ثواني
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