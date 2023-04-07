رابط اسماء الرعاية الاجتماعية pdf منصة مظلتي 2023 العراق الوجبة ال9 من خلال موقع وزارة العمل

تعتبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية من أهم المنصات الإلكترونية في العراق بالنسبة للمواطنين. فهي توفر لهم العديد من الخدمات الاجتماعية، سواء كانوا في مناطق العراق الإقليمية أو المحافظات الرئيسية. ليس هذا فحسب، بل إن منصة “مظلتي” تُقدم أيضًا رعاية اجتماعية في إطار المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في العراق. يُمكن للمستفيدين الوصول إلى خدمات المنصة بسهولة، والبحث عن اسمائهم في النظام الخاص بالدفعات النقدية والحالة الخاصة بهم في قاعدة بيانات الهيئة. تقوم الحكومة العراقية بدعم هذه المنصة المجانية لمساعدة فئة كبيرة من المواطنين وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

منصة مظلتي

الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي.

قم بإدخال رمز التحقق.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع .

الضغط على الخدمات الاجتماعية مرّتين قبل النقر على أسماء المستفيدين.

قم بإدخال رقم الوجبة (التاسعة).

عند الضغط على زر الاستعلام، ستظهر لك النتيجة مباشرةً.

تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة عبر موقع وزارة العمل في العراق spa.gov.iq

أعلنت وزارة العمل بشكل رسمي عن الأسماء المشمولة في الوجبة التاسعة لهذا العام، وأوضحت أنه يمكن لجميع المواطنين المتقدمين منذ فترة الآن الوصول إلى موقع الوزارة المعتمد أو منصة “مظلتي” للاستفسار عن أسمائهم، تم ذكر سابقاً أنها قامت باستقبال حوالي 200 ألف طلب من مدن ومحافظات متعددة في البلاد، وهذا الرقم لم يسبق استقباله في أي مرة سابقة، وهذا يعتبر السبب في عدم إعلان النتائج حتى الآن، تطلب عملية ترتيب الطلبات وقتًا طويلاً يستمر عدة أيام وأسابيع. هناك شكر من الوزارة لجميع المشاركين في هذا العمل وتشير إلى التحديات الكثيرة التي كانت تحتاج إلى تفانٍ وجهد جبار لاختيار المرشحين بحساسية ودقة في التصفية.