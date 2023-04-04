مفيش فسخ .. موعد شم النسيم 2023 خلال شهر رمضان الكريم 1444

موعد شم النسيم 2023، يحرص عدد كبير من المواطنين عن معرفة موعد شم النسيم 2023 حيث هذا اليوم عادادت وتقاليد مختلفة عن باقي الايام وله طقوس خاصة وتعود هذة الطقوس الي المصريين القدماء ومن ابرز هذة الطقوس هي تناول الاطعمة والاسماك المملحة والبيض الملون والتجول علي الشواطئ والحدائق العامة وذلك للاستمتاع باجواء الربيع.

موعد شم النسيم 2023

يصادف يوم شم النسيم يوم 17 ابريل ويكون في الاسبوع الاخير من شهر رمضان 1444 ويكون يوم شم النسيم عطلة رسمية مدفوعة الاجر للقطاع اللخاص والقطاع الحكومي وبعد ذلك يوم 21 ابريل تبدا اجازة عيد الفطر المبارك، جدير بالذكر ان شهر ابريل يوجد لدية عدد كبير من العطلات الرسمية والاجازات الرسمية الاسبوعية حيث بلغت 14 يوماً طوال ايام الشهر حيث يوم 17 ابريل يوافق يوم شم النسيم وبعد ذلك تبدا اجازة عيد الفطر المبارك من يوم الجمعة 21 ابريل وتستمر حتي الاحد 23 ابريل وبعد ذلك اجازة عيد تحرير سيناء الثلاثاء الموافق 25 ابريل.

الاجازات الرسمية في 2023