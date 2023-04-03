بعد انتهاء مرحلة تأهل الأندية لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، بفوز النادي الأهلي المصري على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، ينتظر جماهير المشجعين موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد تأهل الأهلي لمعرفة تفاصيل المواجهات بين الأندية المتأهلة ومواعيدها.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد تأهل الأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” عبر موقعه الرسمي عن موعد إجراء قرعة لتحديد تفاصيل المباريات القادمة في بطولة الأندية ومواعيدها. ستجرى هذه القرعة في يوم الأربعاء المقبل، الموافق للخامس من أبريل 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

الأندية المتأهلة لربع النهائي

بالنسبة للفرق الإفريقية المتأهلة إلى ربع نهائي الدوري، فإنهم

الأهلي المصري.

الوداد المغربي.

سيمبا التنزاني.

الرجاء المغربي.

ماميلودي صن داونز من جنوب إفريقيا.

شبيبة القبائل الجزائري.

الترجي التونسي.

شباب بلوزداد الجزائري.

ملخص مباراة الأهلي والهلال السوداني

يبدأ اللقاء بين نادي الأهلي وفريق الهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات غدًا، السبت الموافق 1 أبريل، في استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً. وقد نجح فريق الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف دون رد على حساب منافسته، سجَّل كهربا هدفًا في الدقيقة 25، بينما أضاف حسين الشحات هدفَيْن في الدقيقتين 64 و81، مما زاد رصيدَ الأهلي من النقاط إلى عشر نقاط.

على الرغم من تساوي نقاط فريقي الأهلي والهلال، إلا أن الأهلي يتأهل لدور ربع النهائي بفضل فارق أهداف ونتائج المواجهات المباشرة بينهما. وبذلك يحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب، بعد صن داونز الذي تأهَّل أولًا من نفس المجموعة، وفي الوقت الذي يسعى فيه الأهلي للفوز باللقب الذي فاز به 10 مرات حتى الآن، ترأس الاجتماع لجنة من الحكام من موريتانيا بقيادة عبدالعزيز بوه ومساعديه حمدين ديبا وإبراهيم سالم والحكم الرابع Musadio.