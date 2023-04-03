سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري
سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري
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تعرف على سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري بتاريخ اليوم الموافق 3 أبريل 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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هل تبحث عن أخر أسعار التحويلات من الليرة السورية مقابل الجنية المصري والعكس؟ ستجد عبر موقعنا الإلكتروني أخر تحديثات لأسعار صرف الليرة، بالإضافة إلى الجداول التوضيحية لأسعار صرف العملات.

سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري

طبقا لأخر تحديث لسعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري يوم الإثنين 3 أبريل عام 2023،  شهد استقرار ملحوظ لأسعار صرف العملة في التعاملات البنكية، حيث يرمز للعملة المصرية ب(EGP) والعملة السورية ب ((SYP، كما يمكن وضوح هذه النقطة في الجدول التالي:

الليرة السوريةالجنية المصري
242 syp1egp
4842egp
1.210syp5 egp
2.420 syp10egp
6.116.75 syp25 egp
12.233.50 syp50 egp
24.467.01 syp100egp
20.323.95 syp250 egp
40.639.75 syp500 egp
244.670.05 syp1000egp
1.223.350.25 syp 5000egp
2.446.700.51 syp10000egp

 

أسعار الليرة السورية للجنية المصري خلال الأسبوع

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على اسعار الليرة السورية مقابل الجنية المصري، في أخر الأيام الماضية وتتعرف على التغيير البسيط التي يوجد بين العملتين وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من ابريل 2023.

التاريخسعر الصرف
28-3-2023ليرة سورية واحدة=  0.0123جنية مصري
29-3-20231 ليرة سورية = 0.0123 جنيها
30-3-20231 ليرة سورية = 0.0123جنية
31-3-20231 ليرة سورية = 0.0122 جنية
1-4-2023ليرة سورية = 0.0122 جنية
2-4-2023واحد ليرة سورية = 0.123
3-4-20231 ليرة سورية = 0.0123

سجل سعر الجنية المصري مقابل للعملة السورية 244 ليرة، بالإضافة إلى ذلك شهد  انخفاض واضح بحوالي 2 ليرة سورية، كما إن تتغير النسبة المئوية  0.99%  مقارنة بأسعار السبوع الماضي.

في الختام، تعرفنا علي سعرة الليرة السورية مقابل الجنية المصري، من خلال جدول تفصيلي لأسعار صرف العملة السورية وتحويلها للجنية المصري.

جهاد حسينمنذ ساعتين
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