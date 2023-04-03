تعرف على سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري بتاريخ اليوم الموافق 3 أبريل 2023

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سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري

طبقا لأخر تحديث لسعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري يوم الإثنين 3 أبريل عام 2023، شهد استقرار ملحوظ لأسعار صرف العملة في التعاملات البنكية، حيث يرمز للعملة المصرية ب(EGP) والعملة السورية ب ((SYP، كما يمكن وضوح هذه النقطة في الجدول التالي:

الليرة السورية الجنية المصري 242 syp 1egp 484 2egp 1.210syp 5 egp 2.420 syp 10egp 6.116.75 syp 25 egp 12.233.50 syp 50 egp 24.467.01 syp 100egp 20.323.95 syp 250 egp 40.639.75 syp 500 egp 244.670.05 syp 1000egp 1.223.350.25 syp 5000egp 2.446.700.51 syp 10000egp

أسعار الليرة السورية للجنية المصري خلال الأسبوع

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على اسعار الليرة السورية مقابل الجنية المصري، في أخر الأيام الماضية وتتعرف على التغيير البسيط التي يوجد بين العملتين وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من ابريل 2023.

التاريخ سعر الصرف 28-3-2023 ليرة سورية واحدة= 0.0123جنية مصري 29-3-2023 1 ليرة سورية = 0.0123 جنيها 30-3-2023 1 ليرة سورية = 0.0123جنية 31-3-2023 1 ليرة سورية = 0.0122 جنية 1-4-2023 ليرة سورية = 0.0122 جنية 2-4-2023 واحد ليرة سورية = 0.123 3-4-2023 1 ليرة سورية = 0.0123

سجل سعر الجنية المصري مقابل للعملة السورية 244 ليرة، بالإضافة إلى ذلك شهد انخفاض واضح بحوالي 2 ليرة سورية، كما إن تتغير النسبة المئوية 0.99% مقارنة بأسعار السبوع الماضي.

في الختام، تعرفنا علي سعرة الليرة السورية مقابل الجنية المصري، من خلال جدول تفصيلي لأسعار صرف العملة السورية وتحويلها للجنية المصري.