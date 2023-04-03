تعرف على سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري بتاريخ اليوم الموافق 3 أبريل 2023
هل تبحث عن أخر أسعار التحويلات من الليرة السورية مقابل الجنية المصري والعكس؟ ستجد عبر موقعنا الإلكتروني أخر تحديثات لأسعار صرف الليرة، بالإضافة إلى الجداول التوضيحية لأسعار صرف العملات.
سعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري
طبقا لأخر تحديث لسعر الليرة السورية مقابل الجنية المصري يوم الإثنين 3 أبريل عام 2023، شهد استقرار ملحوظ لأسعار صرف العملة في التعاملات البنكية، حيث يرمز للعملة المصرية ب(EGP) والعملة السورية ب ((SYP، كما يمكن وضوح هذه النقطة في الجدول التالي:
|الليرة السورية
|الجنية المصري
|242 syp
|1egp
|484
|2egp
|1.210syp
|5 egp
|2.420 syp
|10egp
|6.116.75 syp
|25 egp
|12.233.50 syp
|50 egp
|24.467.01 syp
|100egp
|20.323.95 syp
|250 egp
|40.639.75 syp
|500 egp
|244.670.05 syp
|1000egp
|1.223.350.25 syp
|5000egp
|2.446.700.51 syp
|10000egp
أسعار الليرة السورية للجنية المصري خلال الأسبوع
يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في النقاط التالية، أن تتعرف على اسعار الليرة السورية مقابل الجنية المصري، في أخر الأيام الماضية وتتعرف على التغيير البسيط التي يوجد بين العملتين وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من ابريل 2023.
|التاريخ
|سعر الصرف
|28-3-2023
|ليرة سورية واحدة= 0.0123جنية مصري
|29-3-2023
|1 ليرة سورية = 0.0123 جنيها
|30-3-2023
|1 ليرة سورية = 0.0123جنية
|31-3-2023
|1 ليرة سورية = 0.0122 جنية
|1-4-2023
|ليرة سورية = 0.0122 جنية
|2-4-2023
|واحد ليرة سورية = 0.123
|3-4-2023
|1 ليرة سورية = 0.0123
سجل سعر الجنية المصري مقابل للعملة السورية 244 ليرة، بالإضافة إلى ذلك شهد انخفاض واضح بحوالي 2 ليرة سورية، كما إن تتغير النسبة المئوية 0.99% مقارنة بأسعار السبوع الماضي.
في الختام، تعرفنا علي سعرة الليرة السورية مقابل الجنية المصري، من خلال جدول تفصيلي لأسعار صرف العملة السورية وتحويلها للجنية المصري.