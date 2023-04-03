أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر
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ارتفاع ملحوظ من جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر – 3 أبريل 2023

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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يبحث الكثير من الأشخاص علي أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة بعد إن شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، مما أدي إلى ارتفاعه في السوق المحلي، لذلك سنوضح لكم جدول بأسعار الذهب ليوم الإثنين الموافق 3أبريل 2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر

لكل المقبلين علي الزواج، ولمن يرغب في الشراء بصفة عامة تابع معنا سعر الذهب لحظة بلحظة من خلال موقعنا المتميز، وتعرف معنا علي أخر التحديثات من خلال هذا الجدول، على أن يتمثل هذه الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من ابريل 2023.

عيارجنية مصري
سعر عيار الذهب 242440
سعر عيار الذهب 212135
سعر عيار الذهب 181830
سعر الذهب عيار 101017
سعر وقية الذهب75884
الجنية الذهب17080
سبيكة فضة عيار 99935200

سعر الذهب في مصر بيع وشراء

تعاهدنا لجميع المتابعين علي تقديم المعلومة كاملة بكل دقة ووضوح، بالإضافة إلى توفير الإجابة النموذجية لجميع تساؤلاتكم التي تشغل أذهانكم، وذلك بشأن أسعار الذهب للفتيات والشباب المقبلين علي الزواج خلال هذه الأيام،  ومن المعروف إن سعر الذهب في مصر يختلف في حالة البيع والشراء، سنوضح لكم ذلك في الجدول التالي، على أن يكون تلك الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من أبريل 2023.

عياربيعشراء
سعر الذهب عيار 2120352135جنية
سعر الذهب عيار 2423092343جنية
سعر الذهب عيار 1817311757جنية
سعر الجنية الذهب1616016.400

في الختام، تعرفنا علي أسعار الذهب في مصر، من خلال جداول توضيحية لأسعار بيع وشراء الذهب، تابع معنا الأسعار لحظة بلحظة من خلال موقعنا لمعرفة أخر التحديثات لأسعار السلع في مصر.

جهاد حسينمنذ ساعة واحدة
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