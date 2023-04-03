ارتفاع ملحوظ من جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر – 3 أبريل 2023
يبحث الكثير من الأشخاص علي أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة بعد إن شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، مما أدي إلى ارتفاعه في السوق المحلي، لذلك سنوضح لكم جدول بأسعار الذهب ليوم الإثنين الموافق 3أبريل 2023.
أسعار الذهب اليوم في مصر
لكل المقبلين علي الزواج، ولمن يرغب في الشراء بصفة عامة تابع معنا سعر الذهب لحظة بلحظة من خلال موقعنا المتميز، وتعرف معنا علي أخر التحديثات من خلال هذا الجدول، على أن يتمثل هذه الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من ابريل 2023.
|عيار
|جنية مصري
|سعر عيار الذهب 24
|2440
|سعر عيار الذهب 21
|2135
|سعر عيار الذهب 18
|1830
|سعر الذهب عيار 10
|1017
|سعر وقية الذهب
|75884
|الجنية الذهب
|17080
|سبيكة فضة عيار 999
|35200
سعر الذهب في مصر بيع وشراء
تعاهدنا لجميع المتابعين علي تقديم المعلومة كاملة بكل دقة ووضوح، بالإضافة إلى توفير الإجابة النموذجية لجميع تساؤلاتكم التي تشغل أذهانكم، وذلك بشأن أسعار الذهب للفتيات والشباب المقبلين علي الزواج خلال هذه الأيام، ومن المعروف إن سعر الذهب في مصر يختلف في حالة البيع والشراء، سنوضح لكم ذلك في الجدول التالي، على أن يكون تلك الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من أبريل 2023.
|عيار
|بيع
|شراء
|سعر الذهب عيار 21
|2035
|2135جنية
|سعر الذهب عيار 24
|2309
|2343جنية
|سعر الذهب عيار 18
|1731
|1757جنية
|سعر الجنية الذهب
|16160
|16.400
في الختام، تعرفنا علي أسعار الذهب في مصر، من خلال جداول توضيحية لأسعار بيع وشراء الذهب، تابع معنا الأسعار لحظة بلحظة من خلال موقعنا لمعرفة أخر التحديثات لأسعار السلع في مصر.