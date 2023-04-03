ارتفاع ملحوظ من جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر – 3 أبريل 2023

يبحث الكثير من الأشخاص علي أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة بعد إن شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، مما أدي إلى ارتفاعه في السوق المحلي، لذلك سنوضح لكم جدول بأسعار الذهب ليوم الإثنين الموافق 3أبريل 2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر

لكل المقبلين علي الزواج، ولمن يرغب في الشراء بصفة عامة تابع معنا سعر الذهب لحظة بلحظة من خلال موقعنا المتميز، وتعرف معنا علي أخر التحديثات من خلال هذا الجدول، على أن يتمثل هذه الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من ابريل 2023.

عيار جنية مصري سعر عيار الذهب 24 2440 سعر عيار الذهب 21 2135 سعر عيار الذهب 18 1830 سعر الذهب عيار 10 1017 سعر وقية الذهب 75884 الجنية الذهب 17080 سبيكة فضة عيار 999 35200

سعر الذهب في مصر بيع وشراء

تعاهدنا لجميع المتابعين علي تقديم المعلومة كاملة بكل دقة ووضوح، بالإضافة إلى توفير الإجابة النموذجية لجميع تساؤلاتكم التي تشغل أذهانكم، وذلك بشأن أسعار الذهب للفتيات والشباب المقبلين علي الزواج خلال هذه الأيام، ومن المعروف إن سعر الذهب في مصر يختلف في حالة البيع والشراء، سنوضح لكم ذلك في الجدول التالي، على أن يكون تلك الأسعار وفقًا لتاريخ اليوم الموافق 3 من أبريل 2023.

عيار بيع شراء سعر الذهب عيار 21 2035 2135جنية سعر الذهب عيار 24 2309 2343جنية سعر الذهب عيار 18 1731 1757جنية سعر الجنية الذهب 16160 16.400

في الختام، تعرفنا علي أسعار الذهب في مصر، من خلال جداول توضيحية لأسعار بيع وشراء الذهب، تابع معنا الأسعار لحظة بلحظة من خلال موقعنا لمعرفة أخر التحديثات لأسعار السلع في مصر.