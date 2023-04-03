موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50 الموسم الثاني هكذا يبحث العديد من عشاق المسلسلات التاريخية التركية عن موعد عرض الحلقة 50 مسلسل ألب أرسلان الموسم الثاني وتردد القنوات العربية الناقلة لحقوق مسلسل ألب أرسلان في موسمه الثاني ،بدأت تركيا بعرض سلسلة مسلسل قيامة أرطغرل وقد لاقت رواجا واسعا في أنحاء العالم العربي والإسلامي، ثم أنتجت تركيا العديد من المسلسلات التاريخية مثل (مسلسل المؤسس عثمان، ومسلسل نهضة السلاجقة، ومسلسل ألب أرسلان، ومسلسل الأخوة بربروس، ومسلسل السلطان عبدالحميد).

موعد عرض مسلسل ألب أرسلان الحلقة 50

يعد مسلسل ألب أرسلان من المسلسلات التريخية الشهيرة في الوطن العربي، حيث يحتل المسلسل مكانة مرموقة ويتابعه الملايين من تركيا وخارجها، ذلك أن المسلسل يعرض حياة الشخصية التاريخية الفذة التي تحمل رمزا كبيرا في العالم الإسلامي، حيث تعرض حياة شخصية البطل المغوار والقائد الشجاع والملقب بـ أبو شجاع السلطان محمد ألب أرسلان بن السيد تشاعري.

يتعرض المسلسل في موسمه الثاني إلى الفتنة الكبرى على العرش السجوقي بين الأمراء والأسياد، حيث يتصارع السيد كوتالمش وألب أرسلان وسليمان للظفر بالجلوس على العرش السجوقي، ويدور المسلسل حول الحقبة التاريخية التي قبل معركة ملاذكرد الخالدة، هذه المعركة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة ألب أرسلان على البيزنطيين بقيادة رومانيوس ديوجينوس.

من المرتقب أن تحدث معارك نارية مشتعلة بين ألب أرسلان والسيد كوتالمش على العرش، وبعد هذه المعارك سينتصر ألب أرسلان ويموت السيد كوتالمش ليصبح الطريق ممهدا أمام ألب أرسلان للجلوس على العرش السجوقي والشروع في إصلاح الدولة بعد الصراع الذي دار حول العرش.

تردد القنوات العربية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان

يتم عرض المسلسل يوم الإثنين من كل أسبوع على قناة “trt” التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومصر، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما تقوم عدة مواقع عربية بترجمة المسلسل وعرضه على الموقع مترجما بشكل مجاني، ثم تقوم القنوات العربية بعرض المسلسل يوم الثلاثاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة، وذلك عبر قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل ألب أرسلان:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الصعايدة المصرية لمشاهدة مسلسل ألب أرسلان: