تُعَدُّ واحدة من أشهر المسابقات حتى الآن، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تصدُّر اسم المسابقة في قوائم محركات البحث، يبحث العديد من المتابعين عن أرقام الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 ورابط الاشتراك alsaeedah-tv.net علي قناة السعيدة اليمنية، حيث تبث عبر قناة السعيدة، ويستضيفها الإعلامية المميزة مايا العيسى، التي تجول في شوارع اليمن، يطرح المقال سؤال المسابقة ويقدم عدة جوائز للفائزين في الشارع، و سنتعرف معًا على الأرقام المتعلّقة بالاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 التي تُبثّ على قناة السعيدة اليمنية، إضافة إلى رابط وخطوات للاشتراك في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 ورابط الاشتراك alsaeedah-tv.net علي قناة السعيدة اليمنية

تعد مسابقة الطائر السعيدة واحدة من أشهر المسابقات، وتتمثل طبيعتها في اختبار مستوى المعرفة للمشاركين، حيث يقوم برنامج المسابقة الإعلامي “مايا العيسى” بالتجول في الشوارع وأماكن أخرى في اليمن، ويرشد على اختيار المشاركين بصورة عفوية، يتم طرح سؤال في المسابقة، وفي حال قام الشخص بالإجابة عنه يفوز بجائزة نقدية أو غير نقدية. وبعد ذلك، تطرح “مايا” سؤالاً جديدًا للمشاهدين في المنازل ليحصلوا على فرصة الانضمام إلى المسابقة.

أفادت إدارة البرنامج بأنه يُمكن لأي شخص يقيم في منزله الإشتراك في المسابقة عبر زيارة الرابط التالي من هنا.

إجابة سؤال الحلقة 11 مسابقة طائر السعيدة

من قائل (لك روحي كله يا يمني ،، لك جهدي في سباق الزمن) ؟

الشاعر عبدالله هادي سبيت.

الشاعر عثمان ابو ماهر.

الشاعر حسين محمد البار

سؤال الحلقة 11 مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023

من الشاعر القائل(يا نجم يا سامر فوق المصلى،،،كل من معه محبوب وانا لي الله)؟

عبد الله البردوني.

سعيد الشيبان.

عبد العزيز المقالح.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

الدخول على رابط المسابقة.

قراءة سؤال المسابقة جيداً.

ثم كتابة الاسم الرباعي.

ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتسابق.

ثم اختر المحافظة.

انقر علي خانة اشتراك.

قناة السعيدة اليمنية 2023

ويمكنكم مشاهدة برنامج طائر السعيدة على قناة السعيدة اليمنية قبل وقت الإفطار، حيث تعد هذه القناة من أهم وأشهر القنوات اليمنية التي تعرض عدد كبير من البرامج المتنوعة والمسلسلات المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، ظهرت القناة للمرة الأولى خلال عام 2007 وأصبح تحتل قوائم محركات البحث طيلة السنوات الماضية .

تردد قناة السعيدة اليمينة

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 11098.

القمر الصناعي: النايل سات.

في حتام مقالنا قدمنا لكم أرقام الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 2023 ورابط الاشتراك alsaeedah-tv.net علي قناة السعيدة اليمنية، يجب الإشارة إلى أنه يتم الإعلان عن اسم الفائز في الحلقة السابقة ويتم نشر سؤال جديد من خلال موقع مسابقة طائر السعيدة.