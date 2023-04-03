طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 أون لاين عبر موقع المصرية للإنصالات
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
طرحت الشركة المصرية بمعلومة لجميع عملائها في مختلف محافظات مصر عن فاتورة الهاتف الأرضي، وبعد هذا الإخطار بإمكان زبائن المصرية للاتصالات الوصول لفاتورتهم الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال شركاتها التابعة، تم الكشف، بحسب مزود الخدمة، عن قيمة الفاتورة المرتبطة بخدمة هاتف المنزل في 15 مارس حيث لا بد من سدادها بالكامل قبل 15 أبريل، وذلك لتجنب دفع غرامات إضافية: وإذا لم يتم تسديدها في الموعد النهائي فسوف يتم تطبيق مجزية على الفاتورة. وبعد تأخير سدادها لفترة طويلة جدًّا (7 أشهر)، سيتم إلغاء خط الهاتف في نهاية المطاف، نصحت الشركة بأنه يمكن للعملاء من خلال رابط توفره الشركة، فحص فواتير الهاتف الثابت باستخدام رقم أو اسم العميل، أو كلاهما، نقدم لكم طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 أون لاين عبر موقع المصرية للإنصالات، وكافة التفاصيل، تابعونا.
فاتورة التليفون الأرضي مارس 2023
سوف توقف الشركة تشغيل الخط الأرضي اعتبارًا من 15 مارس حتى يتم سداد الفاتورة، في حال عدم السداد في الموعد المحدد، سيتم فرض رسوم مالية بقيمة لا تقل عن 10 جنيهات و1.5٪ من إجمالي قيمة الفاتورة سوف يضاف إلى هذه التكاليف عند السداد.
سيتم إصدار فاتورة جديدة من الشركة لجميع المشتركين الذين تجاوز عددهم 12 مليون اعتباراً من 15 أبريل للعام المقبل.
توصي المصرية للاتصالات السكان بدفع فواتير الهاتف الأرضي في الوقت المحدد لمنع تحويل خطهم حصرياً إلى نظام الاستقبال، وذلك بعد أن قامت الشركة بإيقاف تشغيل هذا الخط لمدة 4 أشهر، وتجنب استقبال المكالمات تماماً وفرض تكلفة تأخير على العملاء.
فاتورة التليفون الأرضي
من فضلك، انقر على أي من الروابط المتعلقة بشركة المصرية للاتصالات، الموجودة في الخيارات الثلاثة.
- يُمكن التواصل والحصول على الاستشارة عن طريق استخدام الهاتف أو رقم الحساب، أو حتى رقم جديد للاتصال.
- اكتب رمز المنطقة.
- أدخل رقم هاتفك.
- اختر إظهار الفواتير.
- افحص فاتورة الهاتف الأرضي عبر الهاتف.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 أون لاين عبر موقع المصرية للإنصالات
يجب اتباع الإرشادات التالية لدفع الفاتورة المتعلقة بالهاتف الأرضي.
- تتم عملية الدفع للعميل نقداً من خلال الفرع المركزي الذي يقع بالقرب منه.
- تتوفر الخدمات الفورية التي تسمح بدفع المبالغ النقدية في مختلف المناطق في الجمهورية.
- قُم بإِجراء الدفع عبر الإنْترنت باستِخدام بطاقة Visa Card من خلال الحصول على خَدْمات الدفع الإِلكترونيَّة.
خطوات دفع الفواتير أون لاين عبر موقع شركة وي
الوصول إلى موقع شركة الاتصالات المصرية.
- يريد العميل معرفة قيمة إجمالية الفاتورة.
- يختار المشترك الميدان الذي سيدفع من خلاله فاتورة هاتفه الأرضي.
- بعد ذلك، قم بإدخال رقم الإقليم والرقم الخاص بالهاتف الأرضي الذي تُرغب في دفع فاتورته.
- انقر على الزر “الدفع الإلكتروني” الذي يلي.
- اضغط على “دفع” خلال الخطوة القادمة.
- ثم يتم إدخال معلوماته.
- بعد ذلك، يقوم الزبون باختيار طريقة الدفع الملائمة (فيزا أو ماستر كارد).
- يتم تحديد مجال “السداد” فيما بعد.