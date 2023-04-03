طرحت الشركة المصرية بمعلومة لجميع عملائها في مختلف محافظات مصر عن فاتورة الهاتف الأرضي، وبعد هذا الإخطار بإمكان زبائن المصرية للاتصالات الوصول لفاتورتهم الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال شركاتها التابعة، تم الكشف، بحسب مزود الخدمة، عن قيمة الفاتورة المرتبطة بخدمة هاتف المنزل في 15 مارس حيث لا بد من سدادها بالكامل قبل 15 أبريل، وذلك لتجنب دفع غرامات إضافية: وإذا لم يتم تسديدها في الموعد النهائي فسوف يتم تطبيق مجزية على الفاتورة. وبعد تأخير سدادها لفترة طويلة جدًّا (7 أشهر)، سيتم إلغاء خط الهاتف في نهاية المطاف، نصحت الشركة بأنه يمكن للعملاء من خلال رابط توفره الشركة، فحص فواتير الهاتف الثابت باستخدام رقم أو اسم العميل، أو كلاهما، نقدم لكم طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 أون لاين عبر موقع المصرية للإنصالات، وكافة التفاصيل، تابعونا.

فاتورة التليفون الأرضي مارس 2023

سوف توقف الشركة تشغيل الخط الأرضي اعتبارًا من 15 مارس حتى يتم سداد الفاتورة، في حال عدم السداد في الموعد المحدد، سيتم فرض رسوم مالية بقيمة لا تقل عن 10 جنيهات و1.5٪ من إجمالي قيمة الفاتورة سوف يضاف إلى هذه التكاليف عند السداد.

سيتم إصدار فاتورة جديدة من الشركة لجميع المشتركين الذين تجاوز عددهم 12 مليون اعتباراً من 15 أبريل للعام المقبل.

توصي المصرية للاتصالات السكان بدفع فواتير الهاتف الأرضي في الوقت المحدد لمنع تحويل خطهم حصرياً إلى نظام الاستقبال، وذلك بعد أن قامت الشركة بإيقاف تشغيل هذا الخط لمدة 4 أشهر، وتجنب استقبال المكالمات تماماً وفرض تكلفة تأخير على العملاء.

فاتورة التليفون الأرضي

من فضلك، انقر على أي من الروابط المتعلقة بشركة المصرية للاتصالات، الموجودة في الخيارات الثلاثة.

يُمكن التواصل والحصول على الاستشارة عن طريق استخدام الهاتف أو رقم الحساب، أو حتى رقم جديد للاتصال.

اكتب رمز المنطقة.

أدخل رقم هاتفك.

اختر إظهار الفواتير.

افحص فاتورة الهاتف الأرضي عبر الهاتف.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2023 أون لاين عبر موقع المصرية للإنصالات

يجب اتباع الإرشادات التالية لدفع الفاتورة المتعلقة بالهاتف الأرضي.

تتم عملية الدفع للعميل نقداً من خلال الفرع المركزي الذي يقع بالقرب منه.

تتوفر الخدمات الفورية التي تسمح بدفع المبالغ النقدية في مختلف المناطق في الجمهورية.

قُم بإِجراء الدفع عبر الإنْترنت باستِخدام بطاقة Visa Card من خلال الحصول على خَدْمات الدفع الإِلكترونيَّة.

خطوات دفع الفواتير أون لاين عبر موقع شركة وي

الوصول إلى موقع شركة الاتصالات المصرية.