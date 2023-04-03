تحميل pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023
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تحميل pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

تحميل pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية

elbadilmمنذ 28 دقيقة
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يبحث الناس في الوقت الحالي عن رابط أسماء رعاية اجتماعية الوجبة التاسعة، بعد أن تم إعلانها من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية “أحمد الاسدي”، والتي تغطي 600 ألف أسرة، مما جعلها موضوع اهتمام واسع، نقدم لكم تحميل pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة، والمزيد من التفاصيل الهامة، تابعونا.

تحميل pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة

للحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية، يُرجى الانتقال إلى الموقع التالي spa.gov.iq حيث تم إعلان الأسماء في عدة مناطق كـ

  • خارج العراق.
  • صلاح الدين.
  • النجف.
  • المثتني.
  • دهوك.
  • أربيل.
  • نينوي.
  • السليمانية.
  • كركوك.
  • الديوانية.
  • كربلاء.
  • ذي قار.
  • بابل.
  • ميسان.
  • البصرة.
  • الأنبار.
  • ديالى.
  • واسط.
  • بغداد.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

من الممكن الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية عبر اتباع الإجراءات التالية

  1. يمكن الانتقال إلى رابط البحث الموجود في نظام هيئة الحماية الاجتماعية spa.gov.iq.
  2. اختر البحث باستخدام الكارت الذكي وأدخل رقمه.
  3. يمكن إدخال المعلومات الشخصية عبر تعبئة جميع الحقول المطلوبة.
  4. اختر المحافظة.
  5. أدخل رقم البطاقة التموينية.
  6. اضغط على بحث.

منصة مظلتي العراقية

منصة “مظلتي” هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهدفها تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الدخل المحدود في المجتمع العراقي، مُقدَّمَةً هذهِ الخدمات لكُلِّ شخص يستوفي شروط الحصول على المساعدات والرعاية.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

تتضمن شروط العناية الاجتماعية في العراق التالي

  • أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية ويعيش في البلاد بصورة دائمة.
  • ينبغي أن يتجاوز عدد أفراد الأسرة المتقدمة للمساعدة الاجتماعية 4 أشخاص.
  • يتعين على المتقدم ألا يكون دون سن 18 عامًا وألا يتجاوز سنّ 60 عامًا.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا وأن يكون أقل من 55 عامًا.
  • ينبغي أن لا يتمتع المدعي بحق التأمين أو الحق في الامتلاك.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

الأفراد المستحقين لحصولهم على العناية الاجتماعية هم السكان.

  • الأشخاص الذين يعانون من البطالة ولا يمتلكون أي دخل مادي.
  • الطلاب المتزوجون.
  • ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة معينة.
  • الفتاة التي تخطت سن الخامسة والثلاثين من عمرها ولا يوجد لديها أية دعم مادي أو دخل ثابت.
  • النساء الأرامل والمطلقات.
  • المواطنين العاجزين نتيجة مرض ما.
  • الأيتام.
  • المقيمين في المراكز الإيوائية.

رابط أسماء الوجبة التاسعة في الرعاية الصحية

الرابط الخاص بالوجبة التاسعة في رعاية الصحة هو spa.gov.iq، ويجب اتباع الإرشادات المذكورة سابقًا للحصول على النتيجة.

التواصل مع منصة مظلتي

يمكن التواصل مع منصة مظلتي عبر عدة وسائل مثل

  • الموقع spa.gov.iq.
  • هاتف الشكاوى 1018.
  • العنوان الوزيرية – بغداد – العراق.
  • البريد الإلكتروني [email protected]

في ختام مقالنا قدمنا لكم تحميل pdf رابط أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة،

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elbadilmمنذ 28 دقيقة
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