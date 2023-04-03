هل يتم صرف المكرمة الملكية مع التأمين الاجتماعي المطور في أبريل بالواقع أو هو مجرد تخمينات؟ مع مضي أسبوع في رمضان، يزداد السؤال حول تاريخ صرف المكرمة الملكية، نظرًا لاقتراب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل، تباينت وجهات النظر بشأن إمكانية تطابق موعد صرف المكرمة الملكية مع تلك الرواتب، نقدم لكم اليوم موعد صرف المكرمة الملكية مع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2023، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية، تابعونا.

موعد صرف المكرمة الملكية مع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2023

لم يتم الإعلان في المملكة العربية السعودية عن صرف المكرمة الملكية بالتزامن مع تحسين الضمان الاجتماعي لشهر أبريل، وبالرغم من انتظار مستفيدي هذه التحسينات لفترة طويلة، إلا أنها لم تصدر في نفس تاريخ دفع رواتب التحسينات بالضمان الاجتماعي في الثاني من أبريل 2023.

موعد صرف المكرمة الملكية في السعودية

يترتب موعد صرف الإعانة الملكية في السعودية على حلول شهر رمضان الكريم. ولاحظنا عبر عدة سنوات إحساس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بضرورة منح مكافأة خاصة لهذا الشهر المبارك، في نفس الأثناء، انتظر المواطنون السعوديون بفارغ الصبر لموعد صرف المكرمة التي أعلن عنها أمر ملكي في الشهر الماضي، وتحديدًا خلال شهر شوال. لكن بعد مضي أكثر من 10 أيام من بدء شهر رمضان، لم يصدر أي إشارة رسمية حول هذا الموضوع. وبالتالي، انتشروا التخمينات حول إمكانية صرف هذه المكافأة الملكية بالإضافة إلى الحزمة الاجتماعية المحسَّنة، مع انخفاض رواتب الضمان الاجتماعي يوم الأحد 2 أبريل 2023 ميلادي/11 رمضان 1444 هجري، لم يتم إصدار المكرمة الملكية. وبسبب ذلك، فإن الآراء تختلف حاليًا بشأن ما إذا كان من الممكن إصدار المكرمة الملكية في الأسبوع الثاني من رمضان أو تأجيلها حتى عيد الفطر.

شروط صرف المكرمة الملكية في السعودية

وبالمثل، تشمل شروط صرف المكرمة الملكية في المملكة العربية السعودية النقاط التالية

امتلاك المتقدم للجنسية السعودية.

تأكيد طلب المتقدم لصرف مكافأة الملكية لإقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

تتعلق هذه المقولة بالحد الأقصى للراتب الشهري الذي يستطيع صاحب طلب صرف المكرمة الملكية أن يحصل عليه، حيث يتوقع أن يصل إلى ما لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

يتوجب على من يرغب في الاستفادة من المكرمة الملكية أن يكون مشمولًا بالتأمين الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية.

هل يمتلك الفرد الذي يقدم طلبًا لاستحصال المكرمة الملكية، سجلاً تجاريًا مسجَّلاً باسمه؟

كما يشترط ألا يمتلك مقدم الطلب أصولاً أو عقارات باسمه.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية في السعودية

تتضمن المستحقات للمكرمة الملكية في السعودية المواطنين السعوديين الذين يتلقون الضمان الاجتماعي المطور والذي حصلوا عليه في شهر أبريل. وبالتالي، فإن هذه الفئات التي تستفيد من المكرمة الملكية تشمل ما يأتي:

الأيتام والأرامل.

السعوديون الذين لا يمتلكون القدرة على العمل.

المطلقات والسيدات بلا معيل.

الأفراد الذين يستفيدون من الحماية الاجتماعية.

قيمة المكرمة الملكية

يتفاوت مبلغ المكرمة الملكية التي يتم صرفها، وذلك بحسب وضع الأسرة للمواطن السعودي. تشمل هذه الأوضاع

تصل قيمة الشرف الملكي الممنوح للشخص المستقل إلى حوالي ألف ريال سعودي.

بالمثل، تُمنح المكرَّمة الملكية للفرد العائل ما يعادل حوالي 1000 ريال سعودي.

في حين تصل المنحة الملكية للأسرة إلى نحو 500 ريال سعودي.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد صرف المكرمة الملكية مع الضمان الاجتماعي المطور لشهر أبريل 2023، نتمنى أن نكون قد نجحنا في تسليط الضوء على تفاصيل هذه الجائزة المرموقة، بالإضافة إلى توضيح موعد استلام المكافأة والفئات المستحقة لها، بجانب شروط الاستحقاق والمبالغ المخصصة للجائزة.