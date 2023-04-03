هام .. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني وفقًا لتاريخ اليوم 3 من ابريل 2023

وفقًا للبنك المركزي السوداني، أن تتعرف على سعر الدولار مقابل الجنية السوداني بتاريخ اليوم الموافق 3 من أبريل 2023، مع العلم بأنه يوجد ارتفاع في سعر الدولار مقابل العملة السودانية، ويمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال أن تقوم بالتعرف على الكثير من التفاصيل والتي تتمثل في التالي.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني

تم تسجيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني، على أنه كان يوجد ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار اليوم، وتم تسجيله على أن يكون سعر الدولار يصل حتى 600 جنية سوداني، ويمكنك من خلال كافة التفاصيل التالية أن تتعرف على أسعار العملات مقابل الجنية السوادني، والتي تتمثل في الجدول التالي:

سعر الجنية المصري مقابل الجنية السوداني

تم تسجيل سعر الجنية المصري اليو الموافق 3 من ابريل 2023، على أن يكون سعر العملة في تزايد مستمر عند مقارنتها بالجنية السوادني، حيث أنه تم تسجيل سعر الجنية اليوم على أن يكون سعر الجنية المصري يصل حتى 18.54 جنية سوداني، وكانت تلك الأسعار وفقًا لما تم تسجيلها اليوم في البنوك السودانية.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بالبنك السوداني، على أن يصل سعر الدولار الواحد إلى حوالي 586 جنية سوادني ويمكن أن يصلحتى 600 جنية سوداني، ويمكنك أن تتابعه في عمليات الزياة والنقصان.