سعر الدولار مقابل الجنية السوداني
سعر الدولار مقابل الجنية السوداني
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هام .. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني وفقًا لتاريخ اليوم 3 من ابريل 2023

جهاد حسينمنذ دقيقتين
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وفقًا للبنك المركزي السوداني، أن تتعرف على سعر الدولار مقابل الجنية السوداني بتاريخ اليوم الموافق 3 من أبريل 2023، مع العلم بأنه يوجد ارتفاع في سعر الدولار  مقابل العملة السودانية، ويمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال أن تقوم بالتعرف على الكثير من التفاصيل والتي تتمثل في التالي.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني

تم تسجيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني، على أنه كان يوجد ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار اليوم، وتم تسجيله على أن يكون سعر الدولار يصل حتى 600 جنية سوداني، ويمكنك من خلال كافة التفاصيل التالية أن تتعرف على أسعار العملات مقابل الجنية السوادني، والتي تتمثل في الجدول التالي:

الريال السعودي159.00 جنيها  
الدرهم الاماراتي163.00 جنيها 
اليورو637 جنيها
الجنيه الاسترليني 725.00 جنيها
الجنية المصري 19.00 جنيها
الدينار البحريني1540 جنيها
الريال القطري162.0 جنيها

سعر الجنية المصري مقابل الجنية السوداني

تم تسجيل سعر الجنية المصري اليو الموافق 3 من ابريل 2023، على أن يكون سعر العملة في تزايد مستمر عند مقارنتها بالجنية السوادني، حيث أنه تم تسجيل سعر الجنية اليوم على أن يكون سعر الجنية المصري يصل حتى 18.54 جنية سوداني، وكانت تلك الأسعار وفقًا لما تم تسجيلها اليوم في البنوك السودانية.

سعر الدولار مقابل الجنية السوداني في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بالبنك السوداني، على أن يصل سعر الدولار الواحد إلى حوالي 586 جنية سوادني ويمكن أن يصلحتى 600 جنية سوداني، ويمكنك أن تتابعه في عمليات الزياة والنقصان.

جهاد حسينمنذ دقيقتين
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