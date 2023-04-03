يُبحث عنها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، هي خدمة إخراج زكاة الأموال في شهر رمضان المبارك، حيث يتيح التطبيق الإلكتروني للمنصات المختلفة تسهيل عملية سداد هذه الزكاة والتسليم لأصحابها بشكل مستدام، وذلك من خلال تسجيلها في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، نقدم لكم رابط دفع زكاة الفطر في السعودية 1444 أون لاين، و طريقة دفع زكاة الفطر إلكترونيا في السعودية.

رابط دفع زكاة الفطر في السعودية 1444 أون لاين

يمكن الوصول إلى رابط دفع زكاة الفطر عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية من خلال zakaty.gov.sa، وهو بوابة تسهل أداء فريضة الزكاة بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين، كما يتيح هذا الموقع لهم تسليم زكاتهم للأشخاص المستحقين المسجلين في الضمان الاجتماعي بشكل سهل وفوري.

طريقة دفع زكاة الفطر أون لاين منصة زكاتي

يتيح موقع زكاتي الفرصة للمسلمين في المملكة العربية السعودية لدفع زكاة الفطر بطريقة إلكترونية، وذلك عن طريق الموقع المخصص لهذه الغاية.

في البداية ادخل إلى موقع زكاتي.

ثم ادخل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك انقر على زر دفع الزكاة.

من ثم، قم بتحديد قيمة المبلغ المالي الذي تود أن تخرجه كزكاة.

بعد ذلك، يُطلب منك تسجيل المعلومات الخاصة بك كالاسم الثلاثي ورقم هاتفك المحمول، ثم انقر على زر الإضافة وحدد مصاريف الزكاة.

ثم ذكر كيفية تحديد نفقات الزكاة وفقًا للمنطقة، مثل المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية.

يرجى اختيار النفقات المؤهلة للزكاة وفقًا لأحوال مستحقيها، وتشمل ذلك (الأسر المعوزة، والأرامل، والمطلقات، والأسر ذات العدد الكبير من أفرادها، ومدمني المخدرات، وأسر السجناء).

من ثم، قم بتدوين البيانات المتعلقة بالزكاة في المساحة المخصصة لها.

قم بتحديد الوسيلة المناسبة لك للدفع، سواء كان ذلك عبر خدمة “مدى” أو خدمة “سداد” أو فيزا ماستر كارد.

بعد ذلك اطلع على الشروط والأحكام.

ثم انقر على زر موافق.

بعد ذلك انقر على زر إرسال كود التفعيل.

وفي النهاية، ضع رمز التفعيل في الحقل الذي تم تخصيصه له.

بعد ذلك انقر على إرسال كود التفعيل.

طريقة دفع زكاة الفطر إلكترونيا من التطبيق

يمكن تسديد زكاة الفطر من خلال تطبيق التبرع، وذلك باتباع الخطوات المقدمة.

قم بتنزيل تطبيق التبرع في البداية عن طريق استخدام الروابط المرفقة

التحميل على هواتف الأندرويد.

والتحميل على هواتف الآيفون.

ثم وافق على الشروط المطلوبة.

بعدها، ابحث عن الحالات التي يمكن التبرع فيها من الصفحة الرئيسية.

ثم انقر على خيار دفع زكاة الفطر.

ثم، قم بالنقر على الوضع الذي ترغب في التبرع له.

ثم أضف عدد الأشخاص.

انقر على زر التبرع.

يجب الاستمرار في أتباع جميع الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة لإتمام عملية دفع الزكاة.

منصة تبرع زكاة الفطر خارج المملكة

عبر استخدام هذه الوسيلة، بإمكاننا إرسال زكاة الفطر المتعلقة بالأرز من خارج المملكة العربية السعودية من خلال اتباع التعليمات والخطوات المحددة.

ادخل إلى منصة التبرع donations.sa. ثم انقر على زر تصفح. بعد ذلك انقر على زر دفع زكاة الفطر . ثم اختر الدولة التي سيتم التبرع لها. بعد ذلك أدخل عدد الأشخاص. ثم انقر على زر الإضافة. بما بعد ذلك، استمر في اتباع الإرشادات المذكورة سابقاً لإتمام عملية التبرع. ثم اكتب رقم الهاتف المحمول. في النهاية، انقر فوق زر التبرع واتبع الإرشادات لإتمام عملية الدفع.

الحاسبة الإلكترونية لإخراج فريضة الزكاة

يتم إتباع الخطوات الواردة في حاسبة الزكاة الإلكترونية لمعرفة المبلغ المستحق من زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية لكل شخص.

ادخل إلى منصة الزكاة donations.sa. ثم انقر على الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك انقر على خدمة حساب الزكاة. اختر بعد ذلك الحاسبة التي تقوم بدفع الزكاة من بين الخيارات الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة. من ثم، يتعين إدخال عدد الأفراد في الحقل المحدد. يمكن رؤية مقدار الزكاة المستحقة وعرضها في قسم الزكاة.

في ختام مقالنا قدمنا لكم رابط دفع زكاة الفطر في السعودية 1444 أون لاين، تم التحدث عن كيفية دفع زكاة الفطر بطريقة إلكترونية في المملكة العربية السعودية. وتم تذكير بالفئات التي تحتاج إلى دفع زكاة الفطر، كما تم ذِكْر إمكانية إخراج الزكاة من خارج المملكة. وقُدِِِّم رابط لإخراج الزكاة.