إمساكية رمضان في مصر
إمساكية رمضان في مصر
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تعرف على إمساكية رمضان في مصر .. تعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار بتوقيت القاهرة 2023

جهاد حسينمنذ ساعتين
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يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على إمساكية رمضان في مصر، وذلك من خلال الجدول الموضح لك في المقال والتعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار في مصر، كما هو موضح لكم في المقال.

إمساكية رمضان في مصر

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202304:38 am12:07 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
الجمعة224 مارس, 202304:36 am12:07 pm03:36 pm06:14 pm07:44 pm
السبت325 مارس, 202304:35 am12:06 pm03:36 pm06:15 pm07:45 pm
الأحد426 مارس, 202304:34 am12:06 pm03:36 pm06:15 pm07:45 pm
الاثنين527 مارس, 202304:32 am12:06 pm03:36 pm06:16 pm07:46 pm
الثلاثاء628 مارس, 202304:31 am12:05 pm03:36 pm06:17 pm07:47 pm
الأربعاء729 مارس, 202304:30 am12:05 pm03:36 pm06:17 pm07:47 pm
الخميس830 مارس, 202304:28 am12:05 pm03:36 pm06:18 pm07:48 pm
الجمعة931 مارس, 202304:27 am12:05 pm03:36 pm06:19 pm07:49 pm
السبت1001 أبريل, 202304:25 am12:04 pm03:36 pm06:19 pm07:49 pm
الأحد1102 أبريل, 202304:24 am12:04 pm03:36 pm06:20 pm07:50 pm
الاثنين1203 أبريل, 202304:23 am12:04 pm03:36 pm06:21 pm07:51 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202304:21 am12:03 pm03:36 pm06:21 pm07:51 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202304:20 am12:03 pm03:36 pm06:22 pm07:52 pm
الخميس1506 أبريل, 202304:18 am12:03 pm03:36 pm06:23 pm07:53 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202304:17 am12:03 pm03:36 pm06:23 pm07:53 pm
السبت1708 أبريل, 202304:16 am12:02 pm03:37 pm06:24 pm07:54 pm
الأحد1809 أبريل, 202304:14 am12:02 pm03:37 pm06:25 pm07:55 pm
الاثنين1910 أبريل, 202304:13 am12:02 pm03:37 pm06:25 pm07:55 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202304:12 am12:01 pm03:37 pm06:26 pm07:56 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202304:10 am12:01 pm03:37 pm06:27 pm07:57 pm
الخميس2213 أبريل, 202304:09 am12:01 pm03:36 pm06:27 pm07:57 pm
الجمعة2314 أبريل, 202304:07 am12:01 pm03:36 pm06:28 pm07:58 pm
السبت2415 أبريل, 202304:06 am12:00 pm03:36 pm06:28 pm07:58 pm
الأحد2516 أبريل, 202304:05 am12:00 pm03:36 pm06:29 pm07:59 pm
الاثنين2617 أبريل, 202304:03 am12:00 pm03:36 pm06:30 pm08:00 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202304:02 am12:00 pm03:36 pm06:30 pm08:00 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202304:01 am12:00 pm03:36 pm06:31 pm08:01 pm
الخميس2920 أبريل, 202303:59 am11:59 am03:36 pm06:32 pm08:02 pm
الجمعة3021 أبريل, 202303:58 am11:59 am03:36 pm06:32 pm08:02 pm

جهاد حسينمنذ ساعتين
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