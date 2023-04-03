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تعرف على إمساكية رمضان في مصر .. تعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار بتوقيت القاهرة 2023
يمكنك من خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال، أن تقوم بالتعرف على إمساكية رمضان في مصر، وذلك من خلال الجدول الموضح لك في المقال والتعرف على مواعيد بداية الصيام والإفطار في مصر، كما هو موضح لكم في المقال.
إمساكية رمضان في مصر
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|1
|23 مارس, 2023
|04:38 am
|12:07 pm
|03:35 pm
|06:13 pm
|07:43 pm
|الجمعة
|2
|24 مارس, 2023
|04:36 am
|12:07 pm
|03:36 pm
|06:14 pm
|07:44 pm
|السبت
|3
|25 مارس, 2023
|04:35 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:15 pm
|07:45 pm
|الأحد
|4
|26 مارس, 2023
|04:34 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:15 pm
|07:45 pm
|الاثنين
|5
|27 مارس, 2023
|04:32 am
|12:06 pm
|03:36 pm
|06:16 pm
|07:46 pm
|الثلاثاء
|6
|28 مارس, 2023
|04:31 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:17 pm
|07:47 pm
|الأربعاء
|7
|29 مارس, 2023
|04:30 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:17 pm
|07:47 pm
|الخميس
|8
|30 مارس, 2023
|04:28 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:18 pm
|07:48 pm
|الجمعة
|9
|31 مارس, 2023
|04:27 am
|12:05 pm
|03:36 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|السبت
|10
|01 أبريل, 2023
|04:25 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:19 pm
|07:49 pm
|الأحد
|11
|02 أبريل, 2023
|04:24 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:20 pm
|07:50 pm
|الاثنين
|12
|03 أبريل, 2023
|04:23 am
|12:04 pm
|03:36 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل, 2023
|04:21 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:21 pm
|07:51 pm
|الأربعاء
|14
|05 أبريل, 2023
|04:20 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:22 pm
|07:52 pm
|الخميس
|15
|06 أبريل, 2023
|04:18 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الجمعة
|16
|07 أبريل, 2023
|04:17 am
|12:03 pm
|03:36 pm
|06:23 pm
|07:53 pm
|السبت
|17
|08 أبريل, 2023
|04:16 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:24 pm
|07:54 pm
|الأحد
|18
|09 أبريل, 2023
|04:14 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الاثنين
|19
|10 أبريل, 2023
|04:13 am
|12:02 pm
|03:37 pm
|06:25 pm
|07:55 pm
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل, 2023
|04:12 am
|12:01 pm
|03:37 pm
|06:26 pm
|07:56 pm
|الأربعاء
|21
|12 أبريل, 2023
|04:10 am
|12:01 pm
|03:37 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الخميس
|22
|13 أبريل, 2023
|04:09 am
|12:01 pm
|03:36 pm
|06:27 pm
|07:57 pm
|الجمعة
|23
|14 أبريل, 2023
|04:07 am
|12:01 pm
|03:36 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|السبت
|24
|15 أبريل, 2023
|04:06 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:28 pm
|07:58 pm
|الأحد
|25
|16 أبريل, 2023
|04:05 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:29 pm
|07:59 pm
|الاثنين
|26
|17 أبريل, 2023
|04:03 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل, 2023
|04:02 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:30 pm
|08:00 pm
|الأربعاء
|28
|19 أبريل, 2023
|04:01 am
|12:00 pm
|03:36 pm
|06:31 pm
|08:01 pm
|الخميس
|29
|20 أبريل, 2023
|03:59 am
|11:59 am
|03:36 pm
|06:32 pm
|08:02 pm
|الجمعة
|30
|21 أبريل, 2023
|03:58 am
|11:59 am
|03:36 pm
|06:32 pm
|08:02 pm