اظبط الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على جميع الاقمار بجودة عالية HD

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الفضائية التي تبث الأفلام الوثائقية وبرامج العلوم والحيوان المختلفة وإليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 لمشاهدة مجموعة من أفضل برامج الطبيعة والحيوانات والمحيطات والتعرف على أسرار الكون والفضاء ، ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات باللغة العربية والإنجليزية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

لجميع محبي العلوم ومن لديهم شغف بكافة أحداث عالم الحيوان والطبيعة والمحيطات والبحار تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك بعد أن تمت مجموعة تحديثات بالقناة أعلنت عنها مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك في نهاية العام الماضي وفي مطلع العام الحالي 2023 أعلنت عن تردد جديد بدقة وجودة عالية .

التردد : 11526.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

القمر الصناعي : نايل سات.

وعبر القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11526.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 4\3

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الحديث يمكنكم متابعة باقة من البرامج المختلفة والمتنوعة حيث تحرص القناة على تقديم أفضل جودة لمتابعيها من محبي العلم والعلوم في كافة أنحاء دول العالم العربي والشرق الأوسط وكذلك الدول الاوروبية ، كما تحرص جميع الأسر على متابعة القناة في أوقات فراغهم وتشجيع الأطفال على متابعة البرامج المختلفة التي تحظى بمعدلات مشاهدة عالية وسط عالم القنوات والبرامج الوثائقية المختلفة وإليكم قائمة بمختلف برامج القناة في ثوبها الجديد :

برنامج اكتشاف المحيطات.

برنامج الكلاب الشرسة.

برنامج المملكة البرية.

برنامج جحيم البحار.

برنامج الثعابين في المدينة.

برنامج مسجون في الغربة.

برنامج البرية الجامحة.

برنامج صائد التماسيح.

برنامج أمن المطارات.

برنامج الحياة البرية.

برنامج أوروبا من الأعلى.

برنامج رحلة في مصر مع أعظم مستكشف في العالم.

برنامج الكوكب المعادي.

برنامج أقوى السيارات الخارقة.

برنامج ليلة قتال الحيوانات.

برنامج مسجون في الغربة.

برنامج كوكبنا العجيب.

برنامج اكتشاف عالم المحيطات.

برنامج تحقيقات الكوارث الجوية.

برنامج سمكة التونة العنيدة.

كل هذه البرامج وأكثر يتم بثها بأكثر من 27 لغة مختلفه في جميع دول العالم ومزيد من البرامج الوثائقية عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ والتكنولوجيا الحديثة.