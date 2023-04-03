بدأ شهر رمضان الكريم وتجاوزنا العشرة الأيام الأولى، وبدأ الجميع في انتظار معرفة موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص وعدد أيام الإجازات، يُنْتَظَرُ هذا الموعد بشغفٍ بسبب أهمية عيد الفطر كإحدى أكبر فتراتِ الإجازاتِ المقرَّرةِ في التقويمِ المحلي، يستغلُّ الناس هذهِ المناسبة للاستجمام، قضاء وقت مُمْتَعٍ مع أفراد عائلاتهِم، والابتعاد عن ضغوطاتِ الحياةِ المختلفة، تُمنح الدولة دومًا إجازة عيد الفطر التي تستغرق ثلاثة أيام في القطاعين الحكومي والخاص، وتتفاوت فترة الإجازة حسب نوعية العمل. لكنه يبقى هذا التاريخ إجازة رسمية مُدَفَّعَةً وأثناء تلك المُدَّة يستحق الموظفون المشاركون بشكل كامل دُفْعَ أجورهم، وذلك في حال عدم كونها بديلاً على عطلات أخرى.

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص وعدد أيام الإجازات

تمنح الشركات، سواء الحكومية أو الخاصة، خلال عيد الفطر إجازة رسمية للعاملين بالدولة وتترافق هذه الإجازة مع صرف أجر كامل، يستطيع الموظفون في القطاعات المختلفة من وزارات حكومية وشركات وهيئات عامة وبنوك والقطاع الخاص، أن يأخذوا إجازة رسمية مدفوعة في هذه الفترة دون أن يتم خصم أجورهم، إذا تطلب الأمر من الشركة استخدام عمالها، فإنها ستعوضهم بالمال أو بإجازة في موعد آخر، سيكون إجازة عيد الفطر للعام الحالي ثلاثة أيام وستنتهي يوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023.

متى عيد الفطر المبارك

وفقًا للأبحاث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ عيد الفطر المبارك في يوم الجمعة 21 أبريل 2023، مع احتساب شهر رمضان المبارك بـ 29 يومًا وفقًا للتقويم الفلكي، ستستمر احتفالات عيد الفطر حتى يوم الأحد 23 أبريل، في يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر إبريا عام 2023، يتم استئناف العمل بشكل رسمي في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، على أن تُستأنف مدة الدوام وأوقات العمل كالمعتاد قبل بدء شهر رمضان المبارك.

عدد أيام إجازة العيد

تكون محددة وفقًا للأنظمة العامة والشريعة الإسلامية، ويجب على الجميع الالتزام بمواعيد الإجازات المحددة من قبل الحكومة. تهتم هذه المسألة ببدء أو انتهاء الإجازات، وخصوصاً عيد الفطر حيث يتم تحديد موعده بناءً على رؤية هلال شهر شوال.