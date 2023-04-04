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مع بداية يوم جديد في شهر رمضان.. تعرف على إمساكية رمضان في الأردن 2023
يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على إمساكية رمضان في الأردن لعام 2023، ويمكنك التعرف أيضا على مواعيد الإفطار وبداية الصوم بتوقيت سلطنة عمان، وذلك عن طريق كافة التفاصيل التي سوف تجدها بداخل المقال.
إمساكية رمضان في الأردن
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|1
|23 مارس, 2023
|04:13 am
|11:43 am
|03:11 pm
|05:49 pm
|07:19 pm
|الجمعة
|2
|24 مارس, 2023
|04:11 am
|11:43 am
|03:12 pm
|05:50 pm
|07:20 pm
|السبت
|3
|25 مارس, 2023
|04:10 am
|11:42 am
|03:12 pm
|05:51 pm
|07:21 pm
|الأحد
|4
|26 مارس, 2023
|04:09 am
|11:42 am
|03:12 pm
|05:52 pm
|07:22 pm
|الاثنين
|5
|27 مارس, 2023
|04:07 am
|11:42 am
|03:12 pm
|05:52 pm
|07:22 pm
|الثلاثاء
|6
|28 مارس, 2023
|04:06 am
|11:41 am
|03:12 pm
|05:53 pm
|07:23 pm
|الأربعاء
|7
|29 مارس, 2023
|04:04 am
|11:41 am
|03:12 pm
|05:54 pm
|07:24 pm
|الخميس
|8
|30 مارس, 2023
|04:03 am
|11:41 am
|03:12 pm
|05:54 pm
|07:24 pm
|الجمعة
|9
|31 مارس, 2023
|04:02 am
|11:40 am
|03:12 pm
|05:55 pm
|07:25 pm
|السبت
|10
|01 أبريل, 2023
|04:00 am
|11:40 am
|03:12 pm
|05:56 pm
|07:26 pm
|الأحد
|11
|02 أبريل, 2023
|03:59 am
|11:40 am
|03:13 pm
|05:56 pm
|07:26 pm
|الاثنين
|12
|03 أبريل, 2023
|03:57 am
|11:40 am
|03:13 pm
|05:57 pm
|07:27 pm
|الثلاثاء
|13
|04 أبريل, 2023
|03:56 am
|11:39 am
|03:13 pm
|05:58 pm
|07:28 pm
|الأربعاء
|14
|05 أبريل, 2023
|03:54 am
|11:39 am
|03:13 pm
|05:58 pm
|07:28 pm
|الخميس
|15
|06 أبريل, 2023
|03:53 am
|11:39 am
|03:13 pm
|05:59 pm
|07:29 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الجمعة
|16
|07 أبريل, 2023
|03:52 am
|11:38 am
|03:13 pm
|06:00 pm
|07:30 pm
|السبت
|17
|08 أبريل, 2023
|03:50 am
|11:38 am
|03:13 pm
|06:00 pm
|07:30 pm
|الأحد
|18
|09 أبريل, 2023
|03:49 am
|11:38 am
|03:13 pm
|06:01 pm
|07:31 pm
|الاثنين
|19
|10 أبريل, 2023
|03:47 am
|11:38 am
|03:13 pm
|06:02 pm
|07:32 pm
|الثلاثاء
|20
|11 أبريل, 2023
|03:46 am
|11:37 am
|03:13 pm
|06:02 pm
|07:32 pm
|الأربعاء
|21
|12 أبريل, 2023
|03:45 am
|11:37 am
|03:13 pm
|06:03 pm
|07:33 pm
|الخميس
|22
|13 أبريل, 2023
|03:43 am
|11:37 am
|03:13 pm
|06:04 pm
|07:34 pm
|الجمعة
|23
|14 أبريل, 2023
|03:42 am
|11:37 am
|03:13 pm
|06:04 pm
|07:34 pm
|السبت
|24
|15 أبريل, 2023
|03:40 am
|11:36 am
|03:13 pm
|06:05 pm
|07:35 pm
|الأحد
|25
|16 أبريل, 2023
|03:39 am
|11:36 am
|03:13 pm
|06:06 pm
|07:36 pm
|الاثنين
|26
|17 أبريل, 2023
|03:38 am
|11:36 am
|03:13 pm
|06:06 pm
|07:36 pm
|الثلاثاء
|27
|18 أبريل, 2023
|03:36 am
|11:36 am
|03:13 pm
|06:07 pm
|07:37 pm
|الأربعاء
|28
|19 أبريل, 2023
|03:35 am
|11:35 am
|03:13 pm
|06:08 pm
|07:38 pm
|الخميس
|29
|20 أبريل, 2023
|03:33 am
|11:35 am
|03:13 pm
|06:09 pm
|07:39 pm
|الجمعة
|30
|21 أبريل, 2023
|03:32 am
|11:35 am
|03:13 pm
|06:09 pm
|07:39 pm