إمساكية رمضان في الأردن
إمساكية رمضان في الأردن
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مع بداية يوم جديد في شهر رمضان.. تعرف على إمساكية رمضان في الأردن 2023

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
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يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على إمساكية رمضان في الأردن لعام 2023، ويمكنك التعرف أيضا على مواعيد الإفطار وبداية الصوم بتوقيت سلطنة عمان، وذلك عن طريق كافة التفاصيل التي سوف تجدها بداخل المقال.

إمساكية رمضان في الأردن

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس123 مارس, 202304:13 am11:43 am03:11 pm05:49 pm07:19 pm
الجمعة224 مارس, 202304:11 am11:43 am03:12 pm05:50 pm07:20 pm
السبت325 مارس, 202304:10 am11:42 am03:12 pm05:51 pm07:21 pm
الأحد426 مارس, 202304:09 am11:42 am03:12 pm05:52 pm07:22 pm
الاثنين527 مارس, 202304:07 am11:42 am03:12 pm05:52 pm07:22 pm
الثلاثاء628 مارس, 202304:06 am11:41 am03:12 pm05:53 pm07:23 pm
الأربعاء729 مارس, 202304:04 am11:41 am03:12 pm05:54 pm07:24 pm
الخميس830 مارس, 202304:03 am11:41 am03:12 pm05:54 pm07:24 pm
الجمعة931 مارس, 202304:02 am11:40 am03:12 pm05:55 pm07:25 pm
السبت1001 أبريل, 202304:00 am11:40 am03:12 pm05:56 pm07:26 pm
الأحد1102 أبريل, 202303:59 am11:40 am03:13 pm05:56 pm07:26 pm
الاثنين1203 أبريل, 202303:57 am11:40 am03:13 pm05:57 pm07:27 pm
الثلاثاء1304 أبريل, 202303:56 am11:39 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الأربعاء1405 أبريل, 202303:54 am11:39 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الخميس1506 أبريل, 202303:53 am11:39 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1607 أبريل, 202303:52 am11:38 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
السبت1708 أبريل, 202303:50 am11:38 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
الأحد1809 أبريل, 202303:49 am11:38 am03:13 pm06:01 pm07:31 pm
الاثنين1910 أبريل, 202303:47 am11:38 am03:13 pm06:02 pm07:32 pm
الثلاثاء2011 أبريل, 202303:46 am11:37 am03:13 pm06:02 pm07:32 pm
الأربعاء2112 أبريل, 202303:45 am11:37 am03:13 pm06:03 pm07:33 pm
الخميس2213 أبريل, 202303:43 am11:37 am03:13 pm06:04 pm07:34 pm
الجمعة2314 أبريل, 202303:42 am11:37 am03:13 pm06:04 pm07:34 pm
السبت2415 أبريل, 202303:40 am11:36 am03:13 pm06:05 pm07:35 pm
الأحد2516 أبريل, 202303:39 am11:36 am03:13 pm06:06 pm07:36 pm
الاثنين2617 أبريل, 202303:38 am11:36 am03:13 pm06:06 pm07:36 pm
الثلاثاء2718 أبريل, 202303:36 am11:36 am03:13 pm06:07 pm07:37 pm
الأربعاء2819 أبريل, 202303:35 am11:35 am03:13 pm06:08 pm07:38 pm
الخميس2920 أبريل, 202303:33 am11:35 am03:13 pm06:09 pm07:39 pm
الجمعة3021 أبريل, 202303:32 am11:35 am03:13 pm06:09 pm07:39 pm

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
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