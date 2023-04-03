تمثل المكرمة الملكية مبلغاً مالياً يتم توزيعه على المواطنين الذين يستحقون الدعم، وذلك بعد تقديمهم للأوراق التي تثبت حقهم في الحصول على هذا الدعم، تصرف هذه المكرمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وتفيد بأن جميع المستفيدين من الضمان المطور سواء كانوا على نظام قديم أو حديث قادرون على الحصول على هذه المكرمة، في حال تحقّق جميع الشروط المطلوبة، ستُناقش حالة المواطن ومبلغ المستحق الذي يختلف من عائلة إلى أخرى. سنوضّح لك حقيقة نزول المكرمة الملكية بمبلغ 1000 ريال نهاية الأسبوع الجاري، بما في ذلك موعد صدور المساعدة وسبب تأخير إصدارها.

حقيقة نزول المكرمة الملكية بمبلغ 1000 ريال نهاية الأسبوع الجاري

تتفاوت قيمة المكرمة الملكية من أسرة إلى أخرى حسب عدد أفرادها، فتُخصص مبلغ 1000 ريال لأسر التي يقودها الآباء، بينما يرصد مبلغًا قدره 1500 ريال للأسر التي تتألف من شخصَين. وعندما تكون العائلة مؤلفة من ثلاثة فأكثر، يزداد المبلغ إلى 2000 ريال، بحيث يُضاف 500 ريال لكل شخص زائد على نحو معقول لكنَّه في الإجمالِِ لا يتجاوز 3000 ريال، نلاحظ أن المبالغ المُعطاة مختلفة عن أجور العام السابق، حيث تم رفعها بسبب زيادة التكاليف في هذا العام.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1444

بالنسبة لتاريخ الصرف، من المفترض أن يتم صرف المكرمة في شهر رمضان من كل عام، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية عدم مسؤوليتها عن الإعلان، حيث يأتي التأكيد مباشرةً من الملك سلمان. يعتقد بعض الناس أن الموعد سيكون في الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، نظرًا لأن التصرفات تحصل عادة في نهاية هذا الشهر، لكن هذا ليس بالأمر المؤكد فقط توقع.