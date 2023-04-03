يُعد برنامج معاش تكافل وكرامة من بين البرامج التكافلية الهامة التي قدّمتها الحكومة المصرية بهدف مساعدة الأسر المصرية التي ليس لديها دخل ثابت شهري أو مصادر أخرى للدخل في تلبية احتياجاتها الأساسية، وقد استفادت من هذا البرنامج ملايين الأسر المصرية خلال فتراتٍ سابقة، وصل عدد المستفيدين من البرنامج لقطاعات الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي إلى خمسة ملايين أسرة مصرية. وحرصت الوزارة على توفير رابط يمكِّن المقبولين جدًا في هذا البرنامج من التأكد من ذلك، كما وضعت بعض المُقْتَرَحات التي يجب اتباعها كشروط للحصول على مُخَصصات البرنامج ومن أهم هذه المقترحات، ألا يكون قد تخطَّى عُمْر أولادِهِ، والذين لَّم يُبْلغوا سِنّ الثامِنَة عشر، وفور ذلك نستطيع أفادتهم، قدمنا لكم رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد الزيادة الجديدة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد الزيادة الجديدة

صرّحت وزارة التضامن الاجتماعي بأن استعلام المقبولين الجدد يتم عبر اتباع الإجراءات الصحيحة، والتي تشمل ما يأتي

يمكن الولوج إلى رابط برنامج تكافل وكرامة المتوفر على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

يجب وضع الرقم القومي المؤلف من 14 رقماً في المربع المخصص له.

بعد البحث، سيتم إظهار نوع بطاقة المساعدة لنا.

ستعرض لنا حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء كانت سارية أو متوقفة.

يقدر المتقدمون الجدد تحديد نوع البطاقة والرصيد عبر استعلامهم.

سيتم إخبار المتقدم في حالة رفض طلبه.

يمكن للشخص المقدم طلب إرفاق شكوى عند رفض الطلب من خلال التحقق.

شروط معاش تكافل وكرامة

يتوجب على المرشحين للحصول على المعاش الامتثال لبعض الضوابط، وهي كما يلي

لا يمكن أن يكون مرشح الحصول على التقاعد يمتلك عمل في قطاع الحكومة أو القطاع الخاص. يتطلب أن تكون العائلة المتقدمة لديها أطفال يصلون إلى سن الثامنة عشر، بحيث يكون الأبناء في الفئة العمرية من ست سنوات إلى ثمانية عشر عامًا ويجتازوا مراحل التعليم المختلفة. يتطلب تقديم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة، بما في ذلك الصورة الشخصية من الهوية الوطنية أو شهادات الميلاد، وشهادات الزواج، وتأييدات الوفاة، إلى جانب أي مستند آخر يدعم هذا الطلب. يجب أن يكون سن الفرد الذي يتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة ٦٥ عامًا، أو يعاني من إعاقة أو مرض. لا ينبغي أن يكون لدى المتقدم أرض زراعية تحت ملكيته، أو يستأجر فدانًا على الأقل. كما يجب ألا يكون لديه عقارات أخرى غير سكنية، ولا محال تجارية أو مصادر دخل إضافية. كل هذه الأمور تشكل عوائق في الحصول على المساعدة المالية.

موعد زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥%

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف الزيادة الجديدة، التي تبلغ نسبتها ٢٥%، سيتم بدءًا من السبت الموافق للخامس عشر من أبريل، وأكدت الوزارة أن صرف معاش تكافل وكرامة سيُجرى في كل شهر في الخمس عشر منه، وأكدت أن هذا التاريخ هو يوم الصرف الأساسي. كما أشارت إلى أن نسبة حاملات بطاقات دعم السيدات يبلغ ٧٦%، وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد المتحملين للبطاقات من الإناث يبلغ ٧٦%، وهناك ٥١٢ ألف امرأة تعاني من إعاقة تتلقى مساعدة مالية تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه.