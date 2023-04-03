أعلنت وزارة العمل في العراق في الساعات الماضية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة وشروط القبول، بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة خدمة الرجوع إلى نتائج البرنامج من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، الرعاية الاجتماعية في العراق هي المساعدة التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأفراد المستحقين، شريطة توافر متطلبات الموافقة على طلباتهم، أُعلن في الأيام الماضية فتح باب التقديم للحصول علي الدعم، وأفادت الوزارة بالكشف عن ملف PDF يحتوي على قائمة أسماء المستفيدين منه، تهدف الرعاية الاجتماعية إلى توفير الدعم للجميع المستحقين وتضمن وصوله بشكل علني، حيث يتم تحديد أسماؤهم في لائحة خاصة بالرعاية الاجتماعية للسنة الحالية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي الوجبة التاسعة وشروط القبول

بتوفير الوزارة العراقية للعمل والشؤون الاجتماعية رابط مباشر على شبكة الإنترنت، تم إصدار بيانات صريحة للمواطنين، وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات المهمة حول الرعاية الاجتماعية وأسماء المستفيدين منها، لا شيء عليكم سوى الولوج إلى الموقع الرسمي لمظلتي بالدخول إلى spa.gov.iq/umbrella، يجب أن تتبع خطوات محددة للاستعلام عن مدى صحة استفادتك من الرعاية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

يحق لأي شخص يتقدم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية التحقق من حالة طلبه لهذه الوجبة عن طريق اتباع الإرشادات التالية.

الذهاب إلى رابط الموقع الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المسؤولة عن شؤون الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك، ننقر على خانة تسجيل الدخول في منصة مظلتي من العناصر الأساسية في الصفحة.

بعد ذلك، نختار الرمز المميز لخدمات الرعاية الاجتماعية.

نقوم بالضغط على الزر المُخصّص للاستعلام عن أسماء المقبولين الذين يظهرون في القائمة التفاعلية.

يجب كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

في النهاية، ننقر على زر الموافقة للاطلاع على أسماء المقبولين الجدد بشكل كامل.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل في العراق بتحديد مجموعة من المتطلبات لقبول طلبات الحصول على الرعاية الاجتماعية، حيث لن يتم قبول أي طلب لا يحتوي على هذه المتطلبات.