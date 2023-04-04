سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 4-4-2023

انخفض سعر صرف الدولار في لبنان ، اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 ، بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية المبكرة ، حيث وصل سعر الليرة اللبنانية للشراء إلى 98500 ليرة و 98 ألف ليرة للبيع في السوق السوداء غير الرسمية. الدولار الأمريكي.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر صرف اليورو في لبنان ، في تعاملات السوق السوداء ، 16.219.81 ليرة لبنانية مقابل الليرة اللبنانية اليوم ، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار في لبنان اليوم 1.0806 دولار.

لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء يختلف من وقت لآخر بين مبادل وآخر ، وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى ، وتقوم وكالة “الصفا” بتزويدك بتحديث عن الدولار. سعر الصرف في حالة الانخفاض أو الارتفاع مع مرور الوقت.