موعد إجازة عيد الفطر في البنوك
موعد إجازة عيد الفطر في البنوك
أخبار مصر

هام .. تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر في البنوك الحكومية والخاصة

جهاد حسينمنذ 7 دقائق
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يقوم جميع الموظفين بالبحث عن موعد إجازة عيد الفطر في البنوك في مصر الذي سوف يحل علينا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مباشرة وعند الانتهاء من هذه الإجازة سوف يتم بدأ مواعيد العمل الطبيعية مرة أخرى في البنوك سواء البنوك الحكومية أو الخاصة.

موعد إجازة عيد الفطر في البنوك

يوجد موعد خاص بإجازة عيد الفطر المبارك في مصر بعد الانتهاء من شهر رمضان سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة ولكافة الموظفين العاملين فيه يبدأ من اليوم الآتي:

  • موعد إجازة عيد الفطر في مصر لجميع موظفي البنوك تبدأ من يوم 21 من شهر إبريل وتنتهي يوم 23 من شهر إبريل.
  • تستمر موعد إجازة عيد الفطر ثلاثة أيام وبعدها تبدأ مواعيد العمل.
  • توجد اجازات رسمية أخرى بعد اجازة عيد الفطر وهي إجازة العطلة الرسمية ليومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية في شهر رمضان المبارك

توجد إجازات وعطلات رسمية على مدار شهر رمضان المبارك وخاصة في شهر إبريل وهذه الإجازات تكون في الأيام الآتية:

  • يوم السبت الموافق 1 من شهر إبريل يكون عطلة رسمية في شهر رمضان
  • يوم الجمعة الموافق 7 من شهر إبريل يكون عطلة رسمية.
  • يوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهر رمضان المبارك.
  • يوم الإثنين الموافق 17 من شهر إبريل والموافق 26 من شهر رمضان المبارك يكون إجازة شم النسيم وهي عطلة رسمية لجميع المواطنين في مصر.
  • يوم الجمعة الموافق 21 من شهر إبريل.
  • ومع نهاية شهر رمضان المبارك كل عام والأمة الإسلامية بخير وفي سعادة دائمة أن شاء الله.

جهاد حسينمنذ 7 دقائق
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