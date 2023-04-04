سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4-4-2023

ارتفعت أسعار الذهب في يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 بشكل ملحوظ في سوريا في التعاملات الصباحية الفورية مقارنة بسعر أمس.

سعر الذهب في سوريا

سعر الذهب في سوريا بجميع قيراط (24 ، 22 ، 18 ، 14 ، 12) وكذلك سعر جنيه الذهب وسعر أونصة وكيلو ذهب خام. . وفيما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 160.328 ليرة بما يعادل 63.83 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 146.969 ليرة بما يعادل 58.51 دولاراً.

سعر الذهب في سوريا اليوم 21 قيراطا بالدولار 140.291 ليرة بما يعادل 55.85 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في سوريا اليوم: 120.248 ليرة بما يعادل 47.87 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 92.233 ليرة بما يعادل 36.71 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 80.164 ليرة سورية يساوي 31.91 دولاراً.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4،986،215 ليرة سورية تعادل 1،985 دولاراً.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1122326 ليرة تعادل 446.82 دولاراً.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 160328443 ليرة بما يعادل 63830 دولاراً.